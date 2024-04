En Italia dan por hecho el fichaje de Carlos Sainz por Mercedes

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz hará el camino inverso que Lewis Hamilton, quien formará parte de Ferrari desde la próxima campaña, siendo el actual piloto de la Scuderia el sucesor del inglés en Mercedes, según informa La Gazzetta dello Sport.

El prestigioso diario italiano citó este viernes a fuentes cualificadas para dar por hecho el fichaje de Sainz por Mercedes, después de que el piloto español se viera sin equipo para la próxima temporada desde que a principios de febrero se anunciara el acuerdo entre Hamilton y Ferrari.

El inglés obligó al madrileño a buscarse equipo, ya que ocupará su sitio de rojo como compañero del monegasco Charles Leclerc y, según apuntan desde Italia, Sainz ocupará el asiento de Hamilton en Mercedes como compañero del inglés George Russell.

"Siento rabia por tener que irme, pero por otro lado, me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo donde espero algún día poder luchar por ese Mundial que en Ferrari llevo buscando tres o cuatro años", dijo Sainz tras ser tercero en Japón.

También la semana pasada, el piloto español apuntó que era "el momento de acelerar y solucionar cuanto antes mi futuro". Mercedes estuvo tentando al campeón del mundo Max Verstappen, pero los problemas internos de Red Bull no parecen ser suficientes para que el neerlandés se la juegue dejando un equipo ganador.

