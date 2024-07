Isabel Aaiún se 'marca' una versión de 'Potra Salvaje' exclusiva de apoyo para la Selección Española

'Potra Salvaje' es el hit del verano que, como le dijo Rodri Hernández anoche a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, también es el tema que resuena en el vestuario de la Selección Española.

La segoviana Isabel Aaiún interpretó hace dos años un tema que se ha convertido en auténtico éxito gracias a una nueva versión 'Hard Remix' hecha por el DJ Fernando Moreno, que es la que se ha viralizado este verano y la que ha lanzado a la cantante a la primera línea de popularidad en nuestro país.

Es por eso por lo que Isabel Aaiún, enfundada con la camiseta de la Selección Española, se ha 'marcado' una versión exclusiva para la Selección Española, que no deja de ser un mensaje de ánimo para desearles suerte en lo que queda de Eurocopa.

???? ¡¡El ?????????????????? que no sabías (o sí) que necesitabas!!@isabelAaiun le canta a la @SEFutbol una versión muy especial de su hitazo "?????????? ??????????????", la canción más escuchada en el gimnasio, el vestuario... ¡¡EN TODAS PARTES!!#VamosEspaña | #EURO2024pic.twitter.com/YhwJUcAud4 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 4, 2024

"Desde aquí quiero mandar a 'La Roja' un mensaje para que tengan mucha fuerza, para desearles mucha suerte y... ¡Vamos, España!", comenta la cantante en el mensaje difundido por la Selección Española a través de sus canales de comunicación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Letra de la canción 'Potra Salvaje'

Con la garganta llena de arena

Y con el odio, el orgullo y la pena

Así no puedo sentirme libre como el halcón

Porque el que canta su vida llena

Ven y cantemos el tiempo que queda

Seamos libres como el principio de una canción

No quiero hierro ni sed de venganza

Quien odia muere y quien perdona avanza

Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy

Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido

Nube que esconde la luna llena

Viento que al barco le arranca la vela

Si yo me fuera, que pueda irme de corazón

No quiero hierro ni sed de venganza

Quien odia muere y quien perdona avanza

Yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy

Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido

No quiero hierro, ni fuego, ni busco la miel

Ya no hay sed de ganar la revancha

Y si algún día la tuve una noche hacia el viento voló

Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido