La insólita imagen que se vio en el Bernabéu durante el Real Madrid-Real Sociedad

El Real Madrid jugó contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu para cerrar la jornada de domingo. El partido dejó goles, detalles de calidad y una remontada del equipo blanco, que comenzó perdiendo en la primera parte y que supo reponerse en la segunda con goles de Valverde y Joselu. En el tramo final de la segunda mitad (83'), un mal pase de Mikel Merino propició una acción cuanto menos polémica. El balón salió fuera del terreno de juego y rebotó en una de las vallas publicitarias para volver a entrar en el campo.

?? Qué nos gusta una remontada... pic.twitter.com/mY7ocKjbP4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2023

En ese momento, el esférico se quedó en tierra de nadie y los jugadores del Real Madrid no tuvieron prisa por ir a recogerlo. Esto no pasó desapercibido para el linier que en ese momento estaba situado en el campo del equipo local, Nobert Cebrián. El miembro del cuerpo arbitral entró varios metros dentro del terreno de juego y le lanzó rápidamente el balón a Kepa para que el portero pudiese ponerlo en juego cuanto antes.

Este momento llamó la atención de la afición merengue y no dudaron en reprochar al linier su actitud. Incluso varios jugadores se mostraron molestos con esta acción. Alaba fue el primero en darse cuenta y en protestar desde la distancia. El otro jugador que vio algo raro en esta acción fue Toni Kroos, que no dudó en dirigirse directamente al árbitro principal del partido, Soto Grado.

Hace años, esta acción era frecuente en los partidos de Primera División para perder el mínimo tiempo posible, pero en el fútbol moderno ha ido desapareciendo para no alimentar polémicas de ningún tipo. El propio reglamento del fútbol español no tiene en cuenta estos actos y no especifica si el juez de línea puede entrar o no dentro del campo.

Está claro que la acción es polémica dependiendo del color de filtro con los que ven tus ojos, pero lo cierto es que este linier ya pasó por un proceso disciplinario en 2016, cuando en un Clásico mostró una actitud demasiado cordial con jugadores del Barcelona minutos antes del comienzo del encuentro. Nobert Cebrián fue sancionado con dos partidos.