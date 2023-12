Iñigo Martínez sufre una lesión en el bíceps femoral; Ter Stegen sigue con molestias en la espalda

El central del FC Barcelona Iñigo Martínez padece una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, ha informado este lunes el club azulgrana. "Las pruebas realizadas han mostrado que el jugador del primer equipo Iñigo Martínez sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", anunció la entidad culé en un comunicado.

El defensa vasco fue elegido por Xavi Hernández para ser titular en el partido del domingo ante el Atlético de Madrid en el Estadi Olímpic Lluís Companys (1-0), pero tras el calentamiento se cayó del once y su puesto lo ocupó el danés Andreas Christensen. Esta temporada, el de Ondarroa acumula nueve partidos, ocho de LaLiga EA Sports y uno de Liga de Campeones, en los que siete ha sido titular.

Ter Stegen y Joao Félix

En el seno del Barcelona hay también preocupación con el portero alemán que sigue con problemas en la espalda por culpa de la lumbalgia que padece y que no remiten. El tratamiento conservador no ha acabado de ser eficaz. Este lunes estaba previsto que pasara pruebas médicas, pero finalmente no lo ha hecho. Encima de la mesa está la posibilidad de pasar por el quirófano, pero aún NO se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Por otro lado, Joao Félix no se ha entrenado este lunes después de su partidazo ante el Atlético de Madrid en el que dio la victoria al Barcelona con su gol. El portugués padece un proceso febril y ya estaba enfermo el domingo durante el encuentro.