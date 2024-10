Iñigo Martínez desvela el gran secreto del Barcelona de Hansi Flick: "Desde pretemporada"

Hansi Flick no cambió su arriesgado plan de jugar con la línea defensiva muy adelantada para visitar el Santiago Bernabéu. Es su filosofía y la mantendrá hasta el final; no en vano, le dio una Liga de Campeones y un sextete cuando dirigió al Bayern de Múnich. Y el Real Madrid cayó en ‘la trampa’ del técnico germano, con hasta 12 fueras de juego, en un arte que no supo dominar a su favor hasta caer goleado en el Clásico.

De ellos, ocho fueron en la primera mitad, y seis del galo Kylian Mbappé, incluido el de su gol anulado en el minuto 30. Con ocho, el Real Madrid igualó su mayor cifra de fueras de juego en 45 minutos de un partido de Liga desde hace 11 años.

EFE MADRID, 26/10/2024.- El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti (i) saluda a Hans-Dieter Flick, entrenador del FC Barcelona, previo al partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el FC Barcelona, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

EL GRAN SECRETO DEL BARCELONA

El defensa del FC Barcelona Íñigo Martínez explicó que la línea adelantada que dejó en una docena de veces en fuera de juego al Real Madrid es una estrategia que llevan "haciendo desde pretemporada", al tiempo que celebró la "confianza" que rebosa el conjunto azulgrana y que se vio en el 0-4 en el Santiago Bernabéu.

"Es lógico. Le ganas a un gran Real Madrid con unos grandísimos jugadores y cada vez que vienes aquí, pues sufres, obviamente. De hecho, la primera parte, los 15-20 minutos, hemos sufrido bastante. A partir de ahí, nos hemos sobrepuesto a esas situaciones y el equipo ha estado mejor en la segunda parte. Han llegado los goles, hemos estado muy bien atrás y adelante ya ni te cuento. Estamos con mucha confianza y hoy creo que hemos sido superiores", remarcó Martínez al micrófono de 'DAZN'.

El central recordó que "no es algo nuevo" la agresiva línea defensiva. "Lo llevamos haciendo ya desde la pretemporada. Nos compenetramos muy bien ahí atrás y sabemos cuándo tirarla y cuándo no. Es verdad que se toman riesgos, pero con el Real Madrid si juegas ahí metido atrás, te generan más problemas aún. El equipo ya ha hecho un gran trabajo tanto atrás como adelante y estamos felices, felices", remarcó.