Enmanuel Reyes Pla se conformará con colgarse el bronce, la quinta medalla en la historia del boxeo olímpico español, al caer en los Juegos de París por puntos en la semifinal de los -92 kilos ante Loren Alfonso, azerí que comparte orígenes cubanos con Reyes y bronce en Tokio-2021.

Combate

'El Profeta' no podrá pelear por el oro en Roland Garros, aunque se adjudica el bronce. Una derrota, no sin polémica por las puntuaciones de los jueces, frente al azerbaiyano, bronce en Tokio y al que ya ganó en el preolímpico de Italia hace unos meses, le despierta del sueño. Alfonso fue el verdugo del español, aunque con un planteamiento mucho más rácano, frente a una propuesta activa y con iniciativa de Reyes Plá.

Como era de esperar, fue un combate muy tenso desde el principio, con el español marcando el ritmo en el centro del 'ring', con una buena posición de guardia y conectando buenas manos desde el inicio. Mientras, el azerbaiyano y su pose con los brazos bajos, se mostraba más contemplativo y menos activo, algo que le perjudicaba de cara a los jueces.

Reyes Pla, en Tiempo de Juego

El protagonista habló con Joseba Larrañaga al término del combate, y a pesar de la decisión arbitral, restó importancia a la polémica: "Es lo que hay, satisfecho con mi actuaciópn, depende de terceras personas, no depende de mí".

Audio

"Estoy super contento por dar una medalla a la delegación española. Esto es boxeo y estoy contento con el resultado. La historia seguirá caminando y si Dios quiere en Los Ángeles", añadió 'El Profeta'.

Polémica

Y es que el que fue bronce en Tokio es un buen contragolpeador, y obligaba a Reyes Plá a estar muy atento a su mano izquierda. El español, que acabó el primer asalto con una tremenda derecha sobre el rostro, perdió ese envite inicial para los jueces, por un ajustado 2-3 en contra.

Reyes Plá, tras esa puntuación algo polémica, estaba obligado a remontar y darle la vuelta, manteniendo su posición de dominio del 'ring', ante un azerbaiyano muy rácano en su propuesta, aunque quizá algo más certero. Como en el primer asalto, el español terminó con un buen golpe con su derecha, pero los jueces volvieron a darle el 'round' a Alfonso de manera algo sorprendente.

'El Profeta' afrontaba un último asalto misión imposible, contra un boxeador azerbaiyano que incluso vaciló al español en los tres minutos definitivos. Reyes Plá tenía que sacarlo del 'ring' para ganar, y no fue así ante el boxeo pasivo de Alfonso. El boxeador español perdía por decisión dividida (1-4) y se cuelga la medalla de bronce.

Durante la retransmisión del combate en Tiempo de Juego, se pudo escuchar la indignación del entrenador de Reyes Pla, Rafa 'El Balita' Lozano, al final de uno de los asaltos: "No está haciendo nada, coño".

Jaime Ugarte, experto de boxeo de la Cadena COPE, no daba crédito en Tiempo de Juego: "Cada 4 años me pasa lo mismo, es de no creer, de dar tundas tremenda y perder 5-0". Además hacia referencia a las imágenes que emitía el realizador porque solamente sacaba golpes del español, a pesar de la decisión de los jueces.

Manolo Lama también mostró su indignación en Tiempo de Juego: "Estás en mano de cinco señores que ven boxeo como si ven bolos o como si ven petanca, que deciden lo que les da la gana, no hay nada que controle si el golpe es bueno, y te lo tienes que creer".

