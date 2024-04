La increíble cantidad que O.J. Simpson dejó sin pagar a uno de los asesinados en el famoso crimen

El padre de Ronald Goldman, asesinado en 1994 junto a Nicole Brown, exesposa de O.J. Simpson, intentará cobrar el dinero que el exfutbolista, que murió esta semana, nunca les pagó como ordenó un tribunal, y que sobrepasan los 114 millones de dólares con los intereses.

El abogado David Cook, que presenta a Fred Goldman, dijo a la revista People que deberán contratar abogados en Florida, Nevada y California, lugares donde vivió la exestrella de fútbol y actor, en un intento por cobrar esa deuda. Simpson fue acusado por las muertes de Ronald, de 25 años, y de Nicole, madre de sus dos hijos, de 35, pero fue absuelto tras enfrentar lo que se llamó "el juicio del siglo", que fue televisado.

Muere O.J. Simpson Exjugador de la NFL fue absuelto del asesinato de su exmujer y de otro hombre tras uno de los juicios más mediáticos de la historia. Ha fallecido a los 76 años. 11 abr 2024 - 17:27

Sin embargo, tras ese resultado, las familias Goldman y Brown demandaron a Simpson, que fue declarado responsable por sus muertes por negligencia en 1997 y se le ordenó pagar 33,5 millones de dólares. Cook afirmó a la revista de espectáculos que Goldman sólo habría recibido 133.000 dólares, de una deuda que ya sobrepasa los 114 millones de dólares. "Él no quería darle ni un centavo, ni un centavo a Fred, nunca, nada, nunca", sostuvo el abogado a la revista.

Hasta ahora la familia Goldman sólo ha logrado algo de dinero tras obtener los derechos de un libro que Simpson escribió, al que tituló "If I Did It". Ronald "Ron" Goldman, camarero y aspirante a modelo, fue al hogar de Nicole Brown Simpson, para devolverle los anteojos que había olvidado en el restaurante, pero ambos fueron apuñalados esa noche del 12 de junio de 1994.