La increíble cantidad de dinero que le regalan a un luchador de la UFC por tatuarse un mordisco

Las artes marciales mixtas en uno de los deportes que más están de moda últimamente en España, a raíz del impacto de Ilia Topuria y su victoria sobre Volkanovski por el título de Peso Pluma. A expensas de que llegue la UFC 300, con una de las mejores carteleras de la historia, este sábado tuvo lugar el UFC Vegas 89, en el que el momento más destacado no tuvo que ver con el resultado de ninguna pelea, ni por un K.O.

La pelea entre los brasileños Andre Silva e Igor Severino (peso mosca) era uno de los combates más llamativos de la velada, dentro de la cartelera preliminar. Cuando quedaban 2:52 minutos del segundo round, Igor Da Silva Severino protagonizó una de las situaciones más surrealistas de la historia de la UFC. El peleador mordió a Andre Silva en el brazo cuando estaban agarrados. El combate acabó con victoria para este último por descalificación.

Momento del mordisco de Igor Da Silva Severino a Andre Silva.





"Estábamos peleando bien y luego, en algún momento, por alguna razón, decidió morderme. Me caí y mientras me levantaba grité porque sentí un dolor agudo. Al principio pensé que era la valla. Pensé 'no había manera de que me hubiera mordido', especialmente por la forma en que estaba yendo la pelea", afirmó Andre Silva al término del combate.

La UFC ha decidido expulsar de la compañía a Igor Severino. "Estos dos son grandes peleadores invictos en ascenso. Si te frustras y quieres abandonar la pelea, hay múltiples caminos para ello, pero lo peor que puedes hacer es morder a tu oponente. Ahora te despiden y pierdes la oportunidad de tu vida", expresó Dana White, máximo mandatario de la UFC.

Historia de Dana White en su cuenta de Instagram.





La historia no terminó ahi, sino que Andre Silva aprovechó la marca que le dejó Igor Severino de su mordida en el brazo para tatuarsela en el mismo sitio, junto a la oración "I Got Fucking Bit Bonus". Esto se refiere a que el propio Dana White expuso en una historia de Instagram "iba a darle 25.000 dólares (como indemnización por recibir el mordisco). Ahora (que ha visto el tatuaje), le voy a dar 50.000 dólares.¡Esto es increíble!", afirmó el presidente de la UFC.