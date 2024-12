Las incógnitas que rodean al entorno de Endrick: "¿Por qué no tiene más minutos en el Real Madrid?"

"¿Por qué Endrick no juega más?". Es la pregunta que se hace el entorno del joven delantero del Real Madrid, tal como informa The New York Times.

El jugador firmó por la entidad que preside Florentino Pérez siendo aún menor de edad. Por normativa FIFA, el brasileño no podría comenzar a trabajar con el Real Madrid hasta el año en que cumpliera la mayoría de edad.

Su llegada al club madridista fue acogida con ilusión, dado su sensacional desempeño con el Palmeiras y, especialmente, con la selección brasileña, donde ha llegado a debutar con la absoluta por méritos propios.

Con el Real Madrid marcó en el partido frente al Real Valladolid, en la segunda jornada de LaLiga. No fue el gol más ortodoxo, pero sumó en la victoria del conjunto blanco y todo apuntaba a que estaba en el camino para ganar minutos con Carlo Ancelotti.

AFP7 vía Europa Press Endrick se besa el anillo de boda tras meter un gol con el Real Madrid

UNA TEMPORADA ¿DE MÁS A MENOS?

El caso es que según ha ido avanzando la temporada, sus presencias sobre el terreno de juego no han sido precisamente abundantes y es lo que no parece gustar en su entorno, pero porque no lo entienden.

Hasta la fecha, Endrick ha jugado quince de los 20 partidos en los que ha sido convocado por Ancelotti, sumando Liga y Champions. Su participación más extensa está en los 57' que jugó contra el Lille, en la derrota del Real Madrid frente al conjunto francés por 1-0 en la segunda jornada.

Solo ha marcado otro gol: en los diez minutos que estuvo sobre el campo en la jornada previa, la primera de la Champions League, en el 3-1 que el Real Madrid le metió al Stuttgart.

CORDONPRESS El jugador del Real Madrid, Endrick, se protege del frío

Según cuenta The New York Times, fuentes del propio equipo aseguran que la situación de Endrick es la de un jugador "en formación" y que se trata de un futbolista que está trabajando bien en el día a día y que tiene la dificultad de tener que competir con Vinicius o Mbappé en la delantera.

Las mismas fuentes cercanas al jugador están convencidos de el momento de Endrick llegará pero no pueden ocultar su sorpresa por que Ancelotti no cuente más con él, en partidos más decisivos. Y son conscientes de que algo tan importante como la lesión de Vinicius no le ha abierto la puerta ni un poquito.

Los familiares del futbolista le acompañan en algunos de los partidos donde va convocado, pero no ven al jugador tanto como quisieran. De ahí a que numerosos medios apunten que no verían con malos ojos una cesión a un equipo donde pueda jugar más minutos.