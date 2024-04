Incendio en el Barça entre Araujo y Gundogan: "Hay códigos y prefiero no decir lo que pienso"

Ikay Gundogan ponía el foco en Araujo tras la eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones a manos del PSG. El alemán culpaba al uruguayo de una expulsión que puso contra las cuerdas a su equipo y facilitó la remontada de los franceses:

"Es duro decirlo... Pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol. Quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido", dejó claro el teutón.

Este jueves Ronald Araujo ha contestado a su compañero dejando claro que no le gustaron en absoluto sus palabras. Ha sido en la presentación del libro Relatos Solidarios del Deporte, en el que el central colabora escribiendo el prólogo. El barcelonista ha tomado la palabra y ha sido muy contundente al ser cuestionado sobre qué le habían parecido las palabras de Gundogan: "Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Yo tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo", afirmó entre aplausos.

??Araujo sobre las palabras de Gundogan:



“Yo tengo códigos y valores que creo que hay respetarlos” pic.twitter.com/6Ghjv4Uql8 — Víctor Navarro (@victor_nahe) April 18, 2024

Parece que la situación en el vestuario azulgrana no es la mejor después de lo ocurrido ante el PSG. No es la primera vez que Gundogan carga contra sus compañeros, ya lo hizo tras el Clásico, y ahora sus palabras no han gustado en absoluto a un Araujo que en sus redes sociales pedía perdón este miércoles a la afición por la tarjeta roja.