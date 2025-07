Iñaki Williams desvela que vandalizaron la luna del coche a su hermano Nico: "Hay cosas que no se saben"

La renovación de Nico Williams por el Athletic Club hasta 2035 marcó el comienzo del verano en el mundo del fútbol después de todas las informaciones que apuntaban a una posible llegada al Barça.

En la mañana de este martes, su hermano Iñaki ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa y ha sido muy claro con todo el asunto del Barça y el interés por Nico: "Todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y cuál es la presión que querían ejercer sobre todos los atletizales, sobre mi hermano, una campaña mediática que puede ser que a ellos pensaran que les iba a funcionar.

"Creo que nosotros, el Athletic como club, cuando quieres o pretendes a un jugador, pues lo hacemos a lo bajini y creo que ese ruido externo pues ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas", apunta Iñaki Williams sobre la diferencia entre ambos clubes en afrontar un fichaje de un jugador.

Según el mayor de los hermanos Williams, "al final muchas cosas de las que se decían y se filtraban a los medios o salían en redes sociales eran mentiras".

Iñaki asegura que su hermano "tenía la decisión bastante tomada" y explica que se retrasó todo porque "había que hacer y redactar un contrato que era muy largo e iba a atar a mi hermano hasta 2035".

"No se podía hacer público de la noche a la mañana", continúa un Iñaki que después desvela que su hermano ha recibido actos de vandalismo, además de lo ocurrido con el mural: "Hay cosas que no se saben, fueron a casa de mi hermano y le vandalizaron la luna del coche".

"Esas cosas pasan factura al jugador, a lo que tiene decidido y claro, es muy fácil desde el sofá de cada casa el poder decir cómo no haces esto o cómo no dices esto", indica el mayor de los Williams que señala también que algún día le tuvo que "`parar": "Nico se calentaba y yo le tenía que parar. Veía cosas que no le gustaban, me llamaba para decirme que iba a escribir o contestar a la gente, pero yo le decía que se mantuviera tranquilo, a lo bajini".