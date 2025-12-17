La impresionante cifra que se llevaría España si gana el Mundial de Fútbol

El Consejo de la FIFA, reunido este miércoles en Doha antes de la final de la Copa Intercontinental entre el PSG francés y el Flamengo brasileño, aprobó una contribución financiera récord de 727 millones de dólares (cerca de 619 millones de euros) para repartir entre las selecciones participantes en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del año que viene, con 50 kilos (42,5 millones de euros) para el campeón.

Según indicó la FIFA en su página web, la mayor parte de esta cantidad, 655 millones de dólares (más de 557 millones de euros se repartirá en premios entre los 48 equipos participantes, lo que supone un aumento del 50 por ciento en comparación con la edición anterior en Catar en 2022, entonces con 32 equipos.

De este modo, la campeona del mundo recibirá 50 millones de dólares (42,5 millones de euros), mientras que el subcampeón ganará 33 (28) y el tercero 29 (24,7). Además, cada combinado nacional clasificado para la Copa del Mundo recibirá 1,5 millones de dólares (1,27) para cubrir los gastos de preparación. "Esto significa que todas las Asociaciones Miembro participantes tienen garantizados cada una al menos 10,5 millones de dólares (cerca de 9 millones de euros) para su participación en el torneo del próximo año".

Además, el Consejo confirmó las plazas para cada confederación para el fútbol masculino y femenino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Así, a nivel femenino, que aumentará de 12 a 16 las selecciones participantes. La UEFA contará con cuatro, la CONCAFAF con 3 más la de la anfitriona Estados Unidos, Asia y la CONMEBOL, con 2.5, África con 2 y Oceanía con 1. En masculino, donde se mantienen los 12 equipos, la UEFA repartirá tres billetes, Asia, África y la CONMEBOL, 2, Oceanía, 1, y la CONCACAF 1, más la del anfitrión.