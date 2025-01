La imagen del primer día del Barça en Jeddah: la charla entre Laporta y Raphinha tras sus declaraciones en rueda de prensa

La imagen de la que se habla este martes, primer día de estancia del Barcelona en Jeddah, de cara a su participación en la Supercopa de España, la hizo viral el periodista de El Mundo, Abraham P. Romero.

Es un vídeo en el que se ve a Joan Laporta y Raphinha charlar durante un minuto aproximadamente, en la sesión de trabajo que el tuvo el equipo azulgrana esta misma tarde, justo después de una rueda de prensa en la que el futbolista brasileño del Barça se 'mojó' con claridad sobre uno de los asuntos más candentes en 'Can Barça': el 'caso Dani Olmo'.

Preguntado sobre si afectarán las inscripciones al futuro del Barça, Raphinha le echó una mirada al miembro de prensa que le acompañaba ante los periodistas, sonrió y respondió con una sinceridad aplastante: "No te puedo decir que no porque, si no, estaría mintiendo y no soy el tipo de persona al que le gusta mentir. Si yo estuviera en otro club y estuviera viviendo la situación en la que están Pau y Dani, me pensaría si sería lo mejor estar aquí. Yo cuando vine, antes de fichar, sabía cuál era la situación del club y sabía que tenía un porcentaje de chance de poder jugar con esta camiseta, esperé hasta el último momento y no me arrepiento", respondió el futbolista antes de que se pusiera fin a la comparecencia.

Por ese motivo, por esas palabras, la imagen de Laporta hablando en la banda del campo de entrenamiento con su futbolista, de espaldas a las cámaras, cobra importancia.

Es sabido que Laporta por el momento prefiere guardar silencio, a la espera de saber si el club puede tener la cautelar por parte del CSD para que los dos futbolistas puedan jugar en la hipotética final de la Supercopa de España y de si la oposición mueve o no ficha contra la actual directiva azulgrana.