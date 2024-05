La imagen más vergonzosa de la Euroliga: Pelea multitudinaria en Turquía entre jugadores y público

Fenerbahçe y Mónaco se enfrentaban este viernes en el cuarto partido del playoff de la Euroliga. A los turcos les valía el triunfo para meterse en la Final Four, mientras que los del Principado debían ganar para llevar la eliminatoria al quinto y decisivo encuentro. Fue una batalla en la que los visitantes salieron victoriosos por 62-65 pero que dejó una imagen vergonzosa tras el final.

Y es que la pista del Ulker Sports Hall se convirtió en un ring de boxeo con una tangana que estuvo muy cerca de convertirse en una pelea barriobajera mientras los jugadores y algunos aficionados que habían saltado desde las gradas se intercambiaban empujones, amenazas e insultos. Los nervios estallaron y se formó el escándalo.

A scuffle broke out after the final whistle of GAME 4 in Istanbul ?? pic.twitter.com/Si2i0v6H5H