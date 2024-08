La imagen de Jokic que causa furor tras conseguir la medalla de bronce

Nikola Jokic es una estrella sobre el parqué de baloncesto. Sus constantes exhibiciones le han llevado a ser MVP de la NBA con los Denver Nuggets hasta en tres ocasiones y consagrarse como un jugador histórico y con mucha personalidad. Y así también lo ha hecho en los Juegps de París, pese a la victoria de Estados Unidos.

De hecho, parte de esa personalidad viene de la fría manera en la que celebra los éxitos en su deporte, aunque en esta ocasión se ha salido un poco de su línea. Después de que los de Pesic consiguieran el bronce con un Jokic espectacular (19 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias ante Alemania), los jugadores lo celebraron en grande.

El equipo serbio celebró la medalla con música, cánticos y cerveza tras el éxito conseguido. Ahí fue cuando Jokic se desató. Las imágenes y vídeos de la estrella de la NBA son ya virales por todo internet y no es para menos.

En ellos aparece Jokic, sin camiseta y luciendo 'panza', celebrando y bebiendo junto a sus compañeros, una imagen que contrasta mucho con cómo celebra los triunfos con su equipo en Estados Unidos.

Este 'look' no es más que un ejemplo de deportista que pese a no cumplir con lo que sería la imagen de un deportista de élite, él es capaz de ser el mejor pívot del mundo y demostrar partido tras partido que está muy en forma cuando de verdad importa.