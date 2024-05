La idea de Ancelotti es jugar con Courtois en la final de la la Champions League

El Real Madrid se clasificó el pasado miércoles a la final de la Liga de Campeonestras una nueva remontada histórica ante el Bayern. Se adelantó el equipo alemán con un gol de Davies, pero un doblete de Joselu, en la recta final del choque, acabaron por dar la victoria y la clasificación al conjunto madridista.

Tras la consecución del título liguero, cuya celebración será este domingo con la afición merengue por las calles de la capital española, el Real Madrid tiene por delante cuatro jornadas donde veremos qué decisiones toma el técnico italiano Carlo Ancelotti para esclarecer las dudas del once que pondrá en la final de Wembley ante el Borussia Dortmund, como por ejemplo si finalmente llegará Militao para reforzar la defensa y más aún tras la baja segura del francés Aurelien Tchouameni, y sobre todo, para conocer quién será el portero del Real Madrid en Inglaterra

Debate en la portería

La lesión de Thibaut Courtois al comienzo de temporada ha marcado el año en el Real Madrid. Tras ese contratiempo, los blancos solamente tenían al ucraniano Lunin como único guardameta y eso obligó a contratar a Kepa Arrizabalaga.

Meses de alternancia que acabaron con Lunin como fijo bajo los palos del Real Madrid y con un papel fundamental sobre todo en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego del encuentro entre el Real Madrid y el Granada en tierras andaluzas, nuestro compañero Miguel Ángel Díaz informó que la idea de Ancelotti es jugar con Courtois en la final de Wembley.

Sobre esta información, nuestro equipo de comentaristas dieron sus respectivas opiniones sobre este debate, con ideas contrapuestas.

Debate en Tiempo de Juego

El director y presentador del programa líder de la radio deportiva española, Paco González, señaló lo siguiente: "Yo pondría a Lunin, pero estoy seguro que pondrá a Courtois".

Para apoyar su argumento, Paco González recordó la final de la Liga de Campeones de 'La Décima' del Real Madrid en el año 2014, donde se jugaba su continuidad y decidió contar con el centrocampista alemán Sami Khedira, a pesar de que apenas había jugado minutos antes de esa final.

Por otro lado, Poli Rincón, exjugador del Real Madrid y comentarista de Tiempo de Juego, apostaba por la continuidad de Lunin: "No puedes arriesgar al portero que te ha traído hasta aquí. Supongamos que pone a Courtois estos partidos, te has cargado a Lunin si luego le tienes que poner. Estos partidos no son la final de la Champions. Lunin se lo ha merecido todo. Courtois es el número 1, pero lleva varios meses sin jugar. Cuando tuvo que aparecer, que fue ante el City...si no fuera por Lunin, no habría debate porque no habría final".

Thibaut Courtois efectúa un despeje durante el partido entre el Granada CF y el Real MadridEFE

El exportero del Real Madrid, Santi Cañizares, también pronunció su opinión sobre este debate: "Nos lo enseñará Ancelotti con sus decisiones, si Lunin no vuelve a jugar, pues pondrá a Courtois. Poner a Lunin es lo más sencillo, y lo más justo, el que puede quitar a Lunin es el número 1. Imagínate que Fermín está jugando, y Messi está apto para la final, nadie puede discutir a Messi".

Por último, Rubén Cañizares, compañero de ABC y comentarista de Tiempo de Juego, compartía la información de Miguel Ángel Díaz, y apuntó que "Ancelotti se la juega porque, si Courtois comete un fallo, se señalará a Ancelotti".

