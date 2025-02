Ibai Llanos patrocina la camiseta del Leganés para el duelo de Copa frente al Real Madrid: "El 'Lega' me cae bien"

El CD Leganés y el streamer Ibai Llanos han llegado a un acuerdo para que el club pepinero luzca publicidad del canal de Youtube de Ibai en la camiseta que lleven los jugadores en el partido de Copa del Rey frente al Real Madrid.

En declaraciones al club, Ibai Llanos cree que se trata de una colaboración "diferente a todo. Nunca se ha hecho en la historia de Primera División".

"Me gusta la gente atrevida y que hace cosas diferentes. Es una acción que dará mucho que hablar y creo que al Leganés le vendrá muy bien. A mí también me viene bien porque es una experiencia que no voy a olvidar nunca", continuó.

"El 'Lega' es un club que siempre me ha caído bien. Es un club humilde, con el que nunca he tenido ningún mal, y me gusta mucho. Aquí curra muy buena gente y la idea es "guapa". Lo hemos hecho así un poco rápido, en apenas cinco días lo hemos decidido pero espero, sobre todo, que le guste a la gente", deseó.

El duelo, de cuartos de final, se celebra este miércoles a las 21.30 horas en el estadio de Butarque.