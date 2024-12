El Huesca se mete en puestos de play-off y deja al Tenerife en la última plaza

El Huesca, con mucha efectividad como viene siendo habitual en las últimas jornadas, logró su cuarta victoria consecutiva ante el Tenerife (1-0), que no reacciona y aunque no cuajó un mal partido no pudo puntuar en el Alcoraz viendo cómo pasan las jornadas y no sale del fondo de la clasificación.

Ninguno de los dos equipos desde el comienzo del partido se hizo dueño del balón, por lo que el dominio fue alterno con un ritmo lento, y tan frío como el tiempo, y con escasas llegadas peligrosas a las respectivas porterías, desarrollándose el juego en el centro del campo.

El Tenerife, con poca confianza por la mala clasificación que tiene, se limitó a contener en el centro del campo, y en alguna ocasión se acercó al área local pero con escaso peligro ya que el Huesca replegaba bien con acumulación de defensas, impidiendo las penetraciones de los tinerfeños.

El Huesca se mostraba seguro con la poblada defensa que siempre planta por lo que Angel, delantero del Tenerife, probó mejor suerte con un buen disparo desde la frontal enviando el balón cerca del poste izquierdo, y posteriormente sería en otra llegada con otro disparo de Enric Gállego, dos minutos más tarde, que paró Dani Jiménez.

El Huesca inauguraría el marcador del partido tras una jugada de Valentín por la banda derecha, que una y otra vez se marchó de sus defensores, y el pase de Loureiro, que después de dudar la defensa y portero del Tenerife, Soko solo tuvo que empujar el balón al fondo de la portería.

El Tenerife, en el último cuarto de hora de la primera mitad, con el marcador en contra estiró sus líneas y tuvo más posesión con algunos acercamientos especialmente por la banda derecha aunque no pasó apuros la portería local en ningún momento.

Tras el descanso el Tenerife salió más enchufado que su rival y buscó la portería local con un remate de Enric Gállego, en el minuto 50, después de una jugada y centro desde la banda derecha que envió el balón delantero desviado a la derecha de Dani Jiménez.

El Huesca, pudo aumentar la ventaja en el marcador con una jugada de Kortajarena que Javi Hernández en el minuto 55 que hizo intervenir a Edgar Badía en una buena parada.

Al Tenerife le duraba poco el balón en los pies aunque buscó el área rival con poco acierto, incrementando el dominio conforme pasaron los minutos ante un rival como el Huesca que se sabe defender muy bien con la acumulación de jugadores por delante de su portero.

El Huesca pudo sentenciar el partido en una jugada de Javi Hernández que remató Soko desde cerca de la portería visitante en el minuto 79 despejando Badía una clara ocasión de gol de los locales.

Los últimos minutos los dominó el Tenerife, volcado sobre el área local, sin encontrar un hueco entre la poblada defensa azulgrana para poder batir a Dani Jiménez a pesar que lo mucho que lo intentó y es que el Huesca es un equipo experto en saber defenderse y cerrar su portería.

FICHA DEL PARTIDO: HUESCA 1 - 0 TENERIFE

1 - SD Huesca: Dani Jiménez; Valentín (Abad, m. 74), Loureiro, Blasco, Jorge Pulido, Vilarrasa; Kortajarena (Mier, m. 69), Sielva, Javi Hernández (Jordi Hernández, m. 81); Soko (Enrich, m. 81) y Unzueta (Joaquín, m. 69).

0 - CD Tenerife: Badía; Mellot, Sergio González, José León, Guerrero; Cantero (Moreno, m. 65), Diarrá (Teto, m. 77), Aarón (Senhaidji, m. 90+1), Waldo; Angel (Mesa, m. 65) y Enrich Gállego.

Goles: 1-0, m. 35, Soko.

Árbitro: Arcediano Monescillo (CTA Castilla-La Mancha). Amonestó por parte del Huesca a Loureiro y Jorge Pulido; y por parte del Tenerife a Diarrá.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Hypermotion entre el Huesca y el Tenerife en el estadio del Alcoraz ante 4.638 espectadores.