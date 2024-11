La historia de César Tárrega y el gol de esperanza que gritó toda España

El defensa de Aldaia (Valencia) César Tárrega había llorado diez minutos antes, en el minuto de silencio guardado por las víctimas de la DANA previo al partido en Mestalla frente al Real Betis y, apenas ocho minutos después del inicio, anotó el primer gol del partido que devolvía el fútbol a Mestalla tras las inundaciones.

De Aldaia (Valencia), afectada por la tragedia, el futbolista enseñó a cámara la camiseta del Valencia, que lucía el lema 'Units com sempre' para dedicar el tanto a las víctimas de esta tragedia, que ha sacudido por completo la provincia de Valencia y también a su familia.

"Esto es muy duro. Nadie se esperaba lo que ha pasado. Hay muchos afectados en muchas zonas, conocidos, familiares que lo han pasado muy mal, pero por suerte, la mayoría o todos están bien", comentó Tárrega hace unas semanas en declaraciones a la web del Valencia.

"Sobre las 22:30 horas me llamaron mis padres diciendo que se estaba inundando todo. Mis padres viven en un tercero, pero los garajes donde tienen los coches están completamente inundados, aún no se ha podido acceder. He visto vídeos de hace dos días por la noche de la riada y de un momento a otro estaban los coches en medio de la calle, víctimas mortales… un desastre", señaló entonces.

Valencia CF Pelos de punta con el homenaje en Mestalla a las víctimas de la DANA.

El Valencia cuenta con once valencianos de los veintitrés convocados del encuentro de este sábado ante el Betis y muchos de ellos se desplazaron a Picanya (Valencia) para ayudar a sacar barro de la vivienda del futbolista del filial Rubén Iranzo, otro de los afectados.