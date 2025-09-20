Uno de los hijos de Zidane jugará para Argelia

Zinedine Zidane y su mujer tienen cuatro hijos, todos ellos dedicados al fútbol. El primero, Enzo ya está retirado, el segundo Luca es portero en el Granada, el tercero Théo milita en el Córdoba y el cuarto Elyaz juega de central en el Betis.

Ninguno de ellos se ha acercado a la impresionante carrera de su padre, pero si han llegado a disputar partidos internacionales. Elyaz ha sido convocado por Francia para disputar el Mundial sub-20 y ahora, Luca lo hará, pero por otro país: Argelia.

Y es que el guardameta, internacional en las categoría inferiores de los blues, ha decidido representar a Argelia, país de su abuela materna, después de darse cuenta de que no iba a poder hacerlo con Francia y España, países de sus padres. Ahora Argelia, le ha convocado abriéndose una puerta a defender la portería del país norteafricano en el próximo Mundial.

Luca Zidane podría ser convocado en el próximo parón de selecciones de octubre para los partidos ante Somalia (9 de octubre) y Uganda (14 de octubre). También lo podría serpara la Copa de África que se celebrará a partir del 21 de diciembre.