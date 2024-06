Hezonja confirma que seguirá de blanco y deja un 'mensaje' al Barcelona

Tal y como adelantó Siro López el pasado domingo, el jugador de baloncesto Mario Hezonja seguirá jugando en el Real Madrid al apostar por su continuidad en el club blanco, después de ser agente libre unos días y pese a los fuertes rumores de un cambio de aires hacia Barcelona, pero el croata aseguró este jueves que la entidad blanca es su "casa" y que seguirá en el WiZink Center.

"Mi única intención era quedarme así que me alegra comunicaros que continuaré mi andadura en mi casa, en mi Real Madrid y ¡durante mucho tiempo!", expresó en su cuenta de la red social 'X'. Además, el polivalente alero de 29 años aseguró que el Real Madrid apostó fuerte por él en el pasado. "Creyó en mí cuando muchos no lo hicieron, se preocupó por mí y por mi familia desde el primer día que llegué y nos hizo sentir como en casa", se sinceró.

As you all know, after my last game of the season I became a free agent and I am free to decide where I want to play for the next years. I did not enter any agreement with anyone else as of now, and like I said you will hear it from me first always!