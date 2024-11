Heri Frade, sobre el gran error arbitral del Zaragoza - Málaga: "No has jugado en tu vida al fútbol"

Una de las jugadas polémicas que nos dejó la jornada 15 en Segunda División se produjo durante el Zaragoza - Málaga.

Llegados al minuto 35 del primer tiempo, el Málaga se quedo con diez hombres por la expulsión por roja directa de Kevin Medina.

La jugada viene por un balón largo, donde tanto Marc Aguado, del Real Zaragoza; y Kevin Medina, del Málaga, se van los dos al suelo, en la misma posición y chocan de forma fortuita con los pies por delante, aunque se aprecia en los dos el gesto de recoger las piernas para evitar el contacto directo con los tacos en su rival.

Tras el choque se vio cómo el futbolista del equipo maño levantaba la mano en señal de dolor, aunque Kevin Medina se quedó también tendido sobre el terreno de juego con dolor. El colegiado, Lax Franco, expulsó al futbolista del Málaga.

Sin embargo, el árbitro principal fue llamado inmediatamente al monitor por el VAR, y cuando todo el equipo de comentaristas, en Tiempo de Juego, estaba convencido de que le quitarían la roja a Kevin Medina, la sorpresa salta cuando el colegiado murciano mantiene la expulsión, dejando al Málaga con diez futbolistas de cara a todo el segundo tiempo y los cinco minutos (más cuatro de añadido) de la primera.

UN CHOQUE PELIGROSO MAL ARBITRADO

Los comentarios y la indignación con la decisión del colegiado se sucedieron en Tiempo de Juego a medida que la realización repetía una y otra imagen del choque entre ambos jugadores.

"Van los dos parecido", decía Heri Frade, "o son dos rojas, o nada. Van igual", analizó el presentador de Tiempo de Juego antes de dedicarle una frase al árbitro: "No has jugado en tu vida al fútbol, chaval. Es un accidente, y el accidente es que el jugador del Zaragoza toca el balón un poquito antes".

Luis Ángel Duque, comentarista en Tiempo de Juego, apreció cómo el jugador del Málaga se desliza "pero en ningún caso va con la plantilla por delante para poder hacerle daño".

LaLiga Kevin Medina abandona con indignación el terreno de juego tras ser expulsado del Zaragoza - Málaga

Carlos Sáez, narrador del partido defendía que "es así es como hay que ir a un balón dividido. Podrían sacar una amarilla al jugador, por imprudente; pero roja, no", y por eso cree que la resolución del árbitro es 'contra natura': "Es que entonces, no puedes ir a ningún balón dividido. Han ido los dos con las piernas recogidas, y fuerte para llegar al balón, en el centro del campo, pero no ha habido nada más que eso".

Además, tampoco gustó el detalle que Lax Franco tuvo con el jugador del Málaga: "Le sacan la roja mientras está en el suelo, señalándole con el dedo".

Ander Cotorro comentó, aludiendo a varias referencias de las que hace Pedro Martín de forma habitual sobre el arbitraje en España, "esta es de las jugadas con las que te cargas el fútbol. Es una acción de fútbol que no tiene nada y acabas con un jugador expulsado. No entiendo nada", comentó indignado.

"Además, como no vayas fuerte, el que llegue con menos fuerza, puede acabar con la tibia rota", añadió.

Medina se marchó del terreno de juego con la camiseta rota, como gesto de rabia.