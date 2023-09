Hansi Flick, destituido como seleccionador alemán

Cambio importante en la selección alemana. Hansi Flick ha sido destituido como entrenador de Alemania, según ha informado en la tarde de este domingo la Federación Alemana de Fútbol (DFB), tras la asamblea que ha mantenido después de la goleada 1-4 ante Japón, que desató las críticas en el país.

BREAKING: Hansi Flick has been fired, he’s no longer German national team head coach ????????



Federation set to discuss internally on new manager as Germany will host Euro 2024 in 9 months.



Rudi Völler will be on the bench as interim coach. pic.twitter.com/rXAXaTdyhO