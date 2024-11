Gyökeres no saldrá del Sporting en el mercado invernal: "Mi cabeza está en terminar la temporada en Lisboa"

Viktor Gyökeres es, sin duda, el futbolista de moda en Europa. Su arranque goleador esta temporada, tanto en la Liga portuguesa como en la Champions League -con un reciente hat-trick nada menos que al Manchester City-, le ha puesto en el disparadero de los clubes de medio continente.

Es consciente del interés de algunos de los equipos más grandes, y sabe manejar bien la situación cuando un periodista le pregunta por su futuro.

La última, este fin de semana, tras jugar y marcar frente a Eslovaquia, en partido correspondiente a la División C de la Liga de las Naciones. Gyökeres se muestra muy tranquilo cuando le preguntan si quiere cambiar de equipo ya sea en este próximo mercado de invierno o ya de cara a la próxima temporada.

Cordon Press Viktor Gyökeres realiza su tradicional celebración.

"No es algo en lo que piense. Por supuesto, lo que quiero es terminar la temporada en el Sporting. Estoy disfrutando, así que no tengo prisa por cambiar de aires en el futuro. Ya lo veremos cuando llegue el momento", dijo en declaraciones al periódico de su país 'Fotbollskanalen'.

Incluso no parece inquietarle que le pregunten si tiene algún club con el que sueña jugar en el futuro: "Me resulta difícil responder a eso. No prefiero nada en particular. Veremos si pasa algo en el futuro y cómo nos sentiremos entonces", afirmó.

¿LA FUERZA DE AMORIM?

Una de las grandes preguntas que cabe hacerse sobre el futuro de Gyökeres es si el delantero sueco puede acabar más pronto que tarde en el Manchester United.

La llave de ese posible movimiento es el nuevo entrenador de los 'red devils': Ruben Amorim, reemplazo de Ten Hag y, hasta hace prácticamente unos días, entrenador del Sporting de Portugal.

EFE Rubén Amorim celebrando la victoria contra el Manchester City

Incluso cuando se le pregunta por el interés de Amorim para que Gyökeres pueda jugar en el United, el futbolista no se pone nervioso: "Es anecdótico que la gente le dé importancia, al final no son más que palabras, no es nada concreto".