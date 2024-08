Gundogan: "Si mi marcha puede ayudar económicamente al club, eso me hace sentir un poco menos triste"

El alemán Ilkay Gündogan, que regresa al Manchester City, ha hecho pública una carta de despedida para todos los seguidores del FC Barcelona, poco antes de que se confirmara su regreso al club inglés para la próxima temporada

Palabras de regreso al Manchester City

“Crecí como persona y como jugador, desarrollé una relación especial con los aficionados del City y disfruté de un éxito increíble. Fue un período excepcional en mi vida. Tener la oportunidad de volver aquí significa mucho", señala Gundogan en declaraciones el equipo citizen.

En esas palabras, el alemán se ha deshecho en elogios hacia Guardiola, clave para su vuelta a Manchester: "Todos saben el respeto que siento por Pep. Es el mejor entrenador del mundo y trabajar con él cada día te hace mejor jugador. Sientes que te desafía constantemente, que es exactamente lo que busca cualquier profesional. No veo la hora de volver a trabajar con él”.

Carta de despedida

El centrocampista teutón ha querido despedirse de los que eran sus aficionados hasta este viernes. Carta que apunta lo siguiente:

"Queridos culés,

Después de un año ha llegado el momento de decir adiós. Vine aquí para afrontar un nuevo y apasionante reto, y estaba preparado para ello. Lo he dado todo para luchar por el equipo y el club de la mejor manera posible en una temporada difícil y tenía muchas ganas de ayudar a mis compañeros en la nueva campaña. Ahora me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, eso me hace sentir un poco menos triste.

No obstante, ha sido una época con experiencias increíbles y altibajos - siempre quise jugar en el Barça, y estoy muy agradecido por un recuerdo y una experiencia que me llevaré toda mi vida. Os deseo lo mejor para la temporada y para el futuro. La afición se merece que este gran club vuelva a estar entre los mejores del mundo. Visca el Barça! "

Gundogan abandona el Barcelona después de haber llegado al club blaugrana la temporada pasada. Ha disputado 51 partidos: 36 de Liga, 10 de Champions, 3 de Copa del Rey y los 2 de la Supercopa de España. El Barcelona recuerda que "sus números de cara a portería se han cerrado en cinco goles, todos en la Liga, y 14 asistencias: 9 en la competición doméstica, 4 en la Champions y 1 en la Supercopa".

"El Club expresa públicamente su agradecimiento a Gündo?an por su compromiso y dedicación y le desea mucha suerte y logros en el futuro, tanto a nivel personal como profesional", se despide el Barcelona de Gundogan.