Guerra entre Estados Unidos y la Agencia Mundial Antidopaje

Estados Unidos ha perdido su representación en el Consejo de Fundación y el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) debido a la falta de pago de su contribución presupuestaria de 2024, según confirmó este jueves la AMA al diario oficialista chino Global Times.

"De acuerdo con el Artículo 6.6 de los Estatutos de la AMA, los representantes de las autoridades públicas de un país que no ha pagado sus cuotas no son elegibles para formar parte del Consejo de Fundación o del Comité Ejecutivo", indicó la organización en un comunicado a dicho rotativo. "Por lo tanto, el 1 de enero de cada año, cualquier miembro que represente a un país que no ha cumplido con el pago automáticamente pierde su asiento", apostilló el comunicado.

Estados Unidos debía aportar 3,6 millones de dólares antes del 31 de diciembre de 2024. Esta contribución era parte del presupuesto total de la AMA para 2025, que asciende a 57,5 millones de dólares, aseguró el organismo. Rahul Gupta, director de la Oficina de Política de Control de Drogas de EE. UU., representaba a las Américas en el Comité Ejecutivo de la AMA, según su página web.

En noviembre de 2020, el organismo antidopaje y el país norteamericano ya habían iniciado negociaciones para abordar las tensiones generadas por la amenaza de Estados Unidos de retirar su financiación, reclamando una mayor representación en los comités de la AMA como principal contribuyente económico.

El conflicto actual entre EE. UU. y la AMA tiene sus raíces en los casos de dopaje relacionados con 23 nadadores chinos en 2021. Aunque la AMA exoneró a los atletas tras una investigación que atribuyó los positivos a contaminación accidental, Estados Unidos sigue cuestionando la imparcialidad del organismo.

La exclusión también genera incertidumbre sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034 en Salt Lake City, ya que la candidatura estadounidense incluyó una cláusula que garantiza la autoridad de la AMA en la lucha antidopaje. Por ahora, no está claro si la falta de pago impactará en la organización del evento.