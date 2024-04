Guardiola: "¿Por qué no nos dan un día más para cuidar la salud de los jugadores?"

El español Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó este sábado, tras ganar al Chelsea 1-0 en las semifinales de la Copa de Inglaterra (FA Cup), que no entiende cómo su equipo pudo "sobrevivir" tras el "puñetazo en la cara" del miércoles en la derrota ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"No entiendo cómo hemos sobrevivido hoy. La gente no se imagina el puñetazo que recibimos en la cara, la forma en que nos han dejado fuera... ¿Por qué no nos dan un día más para cuidar la salud de los jugadores? Coventry, Chelsea, Manchester United no jugaron Liga de Campeones o Liga Europa entre semana", dijo.

"El día después (de la derrota ante el Real Madrid), la recuperación y luego ayer... nos saludamos y no puedes preparar nada. Cuatro horas desde Manchester hasta aquí y jugar el partido en estas condiciones...", agregó Guardiola.

Bernardo Silva se redime y mete al Manchester City en la final

El Manchester City ha avanzado este sábado a la final de la FA Cup gracias a su victoria por 1-0 ante el Chelsea FC, en un duelo resuelto con un gol del mediapunta portugués Bernardo Silva en el minuto 84, que le ha redimido por su error en la tanda de penaltis contra el Real Madrid en los recientes cuartos de final de la Champions League.

En el Estadio de Wembley, a razón de unas semifinales coperas jugadas a partido único, los pupilos de Pep Guardiola acusaron ese golpe que supuso caer el pasado miércoles frente a los merengues en la tanda desde los 11 metros. Bernardo Silva y Mateo Kovacic fallaron esos lanzamientos 'citizens'.

Y el talentoso centrocampista portugués no dejó escapar contra el Chelsea su opción de revancha particular. Cuando corría el 84', Jérémy Doku filtró en la banda izquierda un balón para que Kevin De Bruyne apurase hasta la línea de fondo, desde donde centró raso al área pequeña.

Sigue viva la posibilidad de que los de Guardiola conquisten otra vez la FA Cup, donde esperan en la final al vencedor del duelo Coventry City vs Manchester United, y organicen festejos que podrían ampliarse si terminan ganando también la Premier League, donde van líderes con 73 puntos después de 32 jornadas ya consumidas.