Guadalupe Porras: "No recuerdo nada de la jugada; me dieron 25 puntos"

La árbitra asistente Guadalupe Porras, que reapareció el pasado 29 de marzo tras casi un mes de baja por el choque que sufrió contra un cámara en el Betis-Athletic el 25 de febrero, aseguró que no recuerda nada de la jugada ni del partido y que necesitó 25 puntos para coser la herida.



"No recuerdo nada de esa jugada ni del partido. La he visto una vez, pero era como haber tenido una pesadilla, un pensamiento muy lejano y luego no querer verla. Fueron unos momentos muy duros, porque me comentaron que me había golpeado un cámara, pero nunca podría imaginar que el golpe había sido tan fuerte", afirmó.



En declaraciones difundidas por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) tras su reaparición en el Cádiz-Granada de la última jornada, la colegiada extremeña recordó que tuvo que pasar por quirófano para ser intervenida por un cirujano plástico y que necesitó 25 puntos.

Disculpas del cámara de televisión a Guadalupe Porras







"Fue todo muy desagradable, he necesitado tiempo para asimilar lo que me ha pasado. He tenido que buscar profesionales para que me ayudaran a ser consciente por todo ese 'shock' que estaba sufriendo", comentó, tras lamentar que cuando estaba "al máximo nivel" haya tenido que perderse competición "por algo ajeno".



La asistente tuvo que dejar de dirigir el partido Betis-Athletic Club el 25 de febrero, tras sufrir un fuerte traumatismo facial con herida por un choque con un cámara de televisión en la banda durante el mismo, y tuvo que ser trasladada a un hospital en Sevilla.



"Por esto ha cambiado el protocolo y estoy segura de que esto no va a volver a pasar, le podía haber pasado a cualquier compañero o futbolista. La cámara no va poder atravesar la línea de banda, va a tener que rodear por la línea de fondo para ejercer su trabajo y eso va a facilitar trabajar con libertad", añadió, tras agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas de todo el mundo.