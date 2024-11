El grave despiste de Swiatek en las finales WTA de Riad

Swiatek derrotó este jueves por un aplastante 6-1 y 6-0 a la rusa Daria Kasatkina en la última jornada de la fase de grupos.

Cuando entró en ese partido, la numero 2 del mundo pensaba que para pasar a semifinales tenía que ganar a Kasatkina y esperar que, en el siguiente turno, la estadounidense Coco Gauff (ya clasificada) derrotase a la checa Barbora Krejcikova, también con opciones.

Pero durante la madrugada anterior la WTA corrigió las distintas combinaciones que deberían darse para la clasificación de una u otra jugadora. La clave estuvo en la condición de suplente de Kasatkina, que entró a mitad de torneo por la norteamericana Jessica Pegula, lesionada.

Esa condición de suplente hacía que el resultado del partido de Kasatkina no se tuviese en cuenta para romper los desempates. Por tanto, el choque entre la polaca y la rusa era indiferente: ganado o perdiendo, Swiatek dependía de que Gauff ganase a Krejcikova para pasar a semifinales.

La jugadora de Varsovia se enteró de ello en la rueda de prensa posterior a su partido, cuando un periodista le preguntó cómo había afrontado un partido que sabía que era intrascendente. "¿Quieres decir que daba igual?", le contestó Swiatek. Luego miró atónita a una cámara y preguntó, "¿por qué?".

"Las complicadas reglas de desempate", le contestaron desde la sala. "¿Nadie te lo dijo?". "¿Qué?", repitió, frunciendo el ceño. Una responsable le explicó entonces: "Básicamente, que ganaras o perdieras no importaba, lo que importa es el resultado de después". La jugadora se encogió de hombros, ladeó la cabeza con gesto de decepción y tras unos segundos murmuró: "Oh... gracias". La sala estalló en carcajadas.

EFE Swiatek en las Finales de Riyadh

Al ser preguntada si habría jugado de otra forma de haber sabido que el resultado no importaba, contestó: "Sinceramente, no creo que importe. Salimos a la pista a ganar todos los partidos, así que... no pensaba en eso. No sabía que fuera así".

"Soy lo suficientemente profesional como para dar siempre el 100% sin importar lo que esté en juego. Así que no", indicó.

En todo caso, la derrota de Gauff ante Krejcikova certificó el pase a semifinales de la checa y la eliminación de Swiatek, lo que abrió un debate en redes sobre si el despiste de la polaca estaba o no justificado pero, sobre todo, en torno a las reglas de desempate en el torneo.

Los aficionados expresaron mayoritariamente que si tanto Swiatek como Krejcikova estaban empatadas a dos victorias y una derrota y Swiatek ganó en el enfrentamiento particular entre ambas, debería haber pasado la polaca.