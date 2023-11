Granollers y Zeballos pierden la final de dobles del Torneo de Maestros contra Ram y Salisbury

La pareja formada por el estadounidense Rajeev Ram y el inglés Joe Salisbury acabó este domingo con las esperanzas del español Marcel Granollers y del argentino Horacio Zeballos, a los que batieron (6-3 y 6-4) en la final de las Finales ATP para coronarse campeones por segunda vez consecutiva en el Pala Alpitour de Turín.



Los 'Maestros' mantuvieron el título. Poco pudieron hacer Granollers y Zeballos, que llegaron invictos a la final pero toparon con los campeones, que sumaron con esta su décima victoria seguida en el torneo que reúne a las ocho mejores parejas del ránking en una edición en la que, curiosamente, necesitaron de tres superdesempates para ganar tres de sus partidos.

Running it back in Turin ??



This time, for the TITLE ??#NittoATPFinalspic.twitter.com/LI99VMnwM2