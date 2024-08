La gran preocupación de Manolo Lama con el Real Madrid tras el inicio de temporada: "No son Mbappé y Vinicius"

El Real Madrid logró hoy su primera victoria en esta Liga gracias a su triunfo ante el Valladolid 3-0, con goles de Valverde, Brahim y Endrick. Los blancos no hicieron un gran partido en el que fue el primer partido de Mbappé en el Santiago Bernabéu, pero acabó goleando gracias a un final de partido en el que los suplentes destacaron con los goles de Brahim y Endrick. Con este triunfo y el empate en la primera jornada ante el Mallorca, el Madrid está con cuatro puntos, a dos del Barcelona y del Celta, y empatado con el Atlético de Madrid.

Mbappé y Vinícius hablando durante el Real Madrid - Valladolid





En el partido disputado ante el Valladolid se volvió a echar de menos a Toni Kroos porque los blancos volvieron a evidenciar falta de juego en el centro del campo, acompañado de un encuentro nada destacable de Vinicius, Rodrygo y Mbappé, que acabaron siendo sustituidos por Carlo Ancelotti. El técnico italiano volvió a dar la manija del equipo a Tchouameni y Valverde, pero mientas que el uruguayo volvió a destacar marcando un gol, el francés no acaba de demostrar un gran juego. Belingham, que será baja durante un mes, fue sustituido por Arda Güler en el once inicial, algo que sorprendió a muchos al no contar de inicio con Luka Modric. El joven turco tampoco tuvo la importancia que sí tuvo en el final de Liga pasada y en la Eurocopa.

Los goles del partido

Valverde abrió el marcador nada más empezar la segunda parte con un buen disparo lejano tras el saque de un falta, después de que Carlo Ancelotti le dijera que se atreviera a tirar a puerta. El segundo tanto fue en el minuto 88 de Brahim, que sigue demostrando la gran calidad que tiene y que aprovechó un gran pase de Militao desde la defensa para ganar el balón y marcar con un buen toque dentro del área. Y Endrick, en el descuento del partido, sentenció con un fuerte disparo dentro del área pegado al palo. Es el primer gol del joven brasileño con la camiseta blanca.

Endrick celebra su gol en su debut con el Real Madrid





Ancelotti sorprendió a muchos sustituyendo a los tres delanteros titulares y en rueda de prensa explicó que les vio cansados, a lo mejor por haber jugado a las 17:00 horas en agosto, aunque fuera en un Estadio Santiago Bernabéu que se cerró para evitar el calor veraniego de la ciudad: “Hacer la alineaciones es muy complicado, es difícil y me molesta, me da tristeza elegir pero es mi responsabilidad escoger a once para empezar el partido. Con este calor los jugadores se cansan y creo que sería correcto que levanten la mano pero nunca ha pasado en 40 años y tengo que elegir los que pienso que están cansados, aunque puede que sean los más frescos en el campo".

La preocupación de Manolo Lama con el nuevo Real Madrid

En el Tertulión de los domingos de Tiempo de hablamos de la victoria del equipo de Carlo Ancelotti y Manolo Lama, narrador de los blancos en COPE, analizó ese triunfo y los problemas que vio: “Yo le pondría un aprobadito justo. Ha ganado 3-0 pero dos goles han llegado en el 94 y en el 88. El Madrid, con los futbolistas que tiene, hay que exigirle más. Va a ganar muchísimos partidos con los que tiene porque si no recibe goles, con la calidad que tiene, es imposible que pierda porque va a marcar. Que Vinicius y Mbappé no estén finos no es preocupante; lo es que no juegue bien al fútbol, que no elabore, que no presione....”

