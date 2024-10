La gran preocupación de Gonzalo Miró con el Atlético tras caer goleado en Portugal: "Tras diez partidos"

El Atlético de Madrid firmó un muy mal partido en la segunda jornada de la Liga de Campeones, donde perdió por 4-0 en el Estadio Da Luz frente al Benfica, en lo que supone la primera derrota de la competición.

El equipo venía de sumar un punto en el último minuto frente al Real Madrid en LaLiga el pasado domingo, en un duelo de cierto desgaste para los dos equipos madrileños.

CORDONPRESS Kerem Akturkoglu celebra el primer gol marcado por el Benfica al Atlético de Madrid en la segunda jornada de la Liga de Campeones

Sin embargo, nada hacía presagiar la debacle del equipo entrenado por Diego Simeone en una mala noche europea precisamente para los protagonistas de dicho derbi, ya que el Real Madrid se fue de Lille con una derrota por 1-0.

El dato más demoledor en contra del Atlético de Madrid es que no tiró ni una sola vez a puerta, contra los 11 disparos del Benfica entre los tres palos. De hecho, la ventaja del Benfica pudo ser mayor de no ser por un paradón de Oblak en los primeros minutos y dos tiros que se estrellaron contra la madera.

Samu Lino estrelló un balón también contra el poste, pero no fue por un tiro a puerta, sino por un centro que acabó contra la portería defendida por Trubin.

GONZALO MIRÓ CONFIRMA UN ARRANQUE PREOCUPANTE

El Atlético de Madrid preocupa especialmente a Gonzalo Miró, que comentó el partido este miércoles en Tiempo de Juego.

Un Gonzalo al que el 4-0 no inquietó tanto como la confirmación de un arranque de temporada que no ha terminado de convencerle: "Es que ya ni siquiera me preocupa demasiado el partido de hoy, pero después de diez partidos de esta temporada, creo que se puede analizar que este equipo no está jugando a nada", afirmó rotundo.

CORDONPRESS Diego Simeone, en el banquillo del Atlético de Madrid en el Estadio Da Luz de Lisboa

El balance del Atlético de Madrid hasta la fecha es de cinco victorias, cuatro empates y una derrota: "un par de partidos los ha sacado en el descuento, siendo inferior que tu rival...", analizó Miró, que dio cuenta de algo mucho más grave: "El Atlético de Madrid no juega a nada, no se sabe a qué juega, qué sistemas utiliza, qué jugadores son titulares, cuáles son suplentes..."

"Este equipo no se encuentra, está absolutamente perdido y sin identidad. Eso es bastante más preocupante que la derrota de hoy", resumió.