La gran leyenda del pádel cuelga la pala

El argentino Fernando Belasteguín disputó este jueves en Milán (Italia) y con 45 años su último partido como profesional tras treinta años de una carrera en la que llegó a ser el número uno del mundo durante dieciséis temporadas.

Belasteguín, haciendo pareja con su compatriota Valentino 'Tino' Libaak, puso punto final a su dilatada y exitosa carrera al perder en los octavos de final del Milano Premier Pádel P1 ante el dúo formado por el español Javier Garrido y el brasileño Lucas Bergamini por 6-3 y 6-4.

'Bela', ya leyenda del pádel, se hizo profesional con 15 años, En sus tres décadas de carrera ha ganado 230 torneos y estuvo dieciséis años (entre 2002 y 2017) al frente del ránking mundial.

Además, el jugador de Pehuajó (Buenos Aires) ha sido dos veces campeón mundial por parejas y en seis ocasiones, por selecciones en representación de Argentina.

"Con los reconocimientos que he recibido este año, he ganado más trofeos que en los últimos cinco años. No se puede saber qué sensación se experimenta al dejar de jugar. Ahora lo sé, pero estoy muy feliz, muy tranquilo. Ya había decidido hace tiempo jugar toda la temporada 2024", dijo Bela nada más acabar su último partido.

"Tuve más momentos difíciles que buenos partidos, pero quería irme como lo he hecho durante toda mi carrera. Luchando, combatiendo, tirándome al suelo, discutiendo con el árbitro, golpeando el cristal con la pala. Quería irme con mi esencia, la de luchar", agregó.

"Y estoy muy tranquilo porque hice todo lo posible. Tuve la suerte de cerrar 30 años de carrera profesional cuando yo lo decidí. Muchas veces el deporte te obliga a parar mucho antes. Y ahora ya llevo 10 o 15 minutos siendo un exjugador profesional. Y estoy muy tranquilo, realmente muy tranquilo", señaló el ya leyenda del pádel.