El gran enfado de Pepe Mel con el árbitro del Tenerife-Zaragoza: "No hablo porque no hay libertad de expresión"

El entrenador del CD Tenerife, Pepe Mel, se mostró muy disgustado con el arbitraje de Salvador Lax Franco en la derrota de su equipo contra el Zaragoza. "Hay decisiones que nos han perjudicado", empezó diciendo.

Y añadía ante las cámaras de televisión: "La gente puede decir lo que quiera del árbitro, pero a mí me sancionan si digo algo".

El preparador madrileño insistió en esa idea y señaló: "Aquí no hay libertad de expresión y si hablo me sancionan". "Ha sido un crack", ironizó.

El técnico, además, insistió en la rueda de prensa en su negativa de valorar la actuación del colegiado. "No me preguntan por el árbitro porque no voy a contestar", sentenció.