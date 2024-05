El gran detalle de Marco Reus con todo el Signal Iduna Park valorado en unos 400.000 euros

Marco Reus, la gran leyenda del Borussia Dortmund de los últimos años disputaba este sábado su último partido en el Signal Iduna Park. Le queda un último baile como amarillo, pero será en Wembley en la final de la Champions League. El capitán merecía una despedida a su altura y la recibió. El Muro se rindió a los pies de un Reus que vibró, aplaudió y consiguió levantar a su hinchada con un golazo de falta.

FREE DRINKS FOR EVERYONE! Marco Reus invited all 80,000 Borussia Dortmund fans for a beer today.