La goleada del Barcelona al Real Madrid, en El Tertulión de los domingos

El Barcelona firmó una exhibición en el Santiago Bernabéu, inédita desde el adiós de Leo Messi, con lección táctica magistral de Hansi Flick en su primer clásico, para confirmar su grandeza en una semana en la que saldó cuentas con el Bayern en 'Champions' y asestó un duro golpe al vigente campeón de Liga en su estadio, un Real Madrid sin pegada que cortó su récord en 42 partidos sin perder.

En el polo opuesto que su referente, Johan Cruyff, que sorprendía en sus visitas al Bernabéu con alguna precaución en modificaciones tácticas, el primer clásico de Flick reafirmó su libro de estilo en un Barcelona al que ha devuelto aspecto de equipo grande ante cualquier rival y en cualquier escenario. La línea defensiva adelantada marcó un duelo que recuperó toda su grandeza.

Cordon Press Los jugadores del Barcelona celebran uno de los cuatro goles ante la afición del Real Madrid.

El riesgo permanente azulgrana, expuesto a cualquier fallo de defensas examinados en cada balón en largo. Intentando a la vez ser precisos en el despeje y no perder de vista los movimientos a su espalda de Vinícius, Bellingham o Mbappé. Nervioso por momentos Pau Cubarsí en el examen constante por la orden de jugar directo de Carlo Ancelotti. Un Barcelona que defendió desde la posesión. Donde apareció el criterio de Pedri, tan potente para frenar un contragolpe de Valverde lanzándose al césped, como sobrado de personalidad con balón. El temperamento de Marc Casadó ante 'gigantes'.

el real madrid se queda sin récord

El triunfo del Barcelona en el clásico liguero del estadio Santiago Bernabéu puso a salvo su récord histórico como equipo con más partidos consecutivos sin perder en la historia de LaLiga, marcado en 2018, al dejar con su 0-4 en 42 la racha sin perder del Real Madrid, que no caía derrotado en la competición doméstica desde el 24 de septiembre de 2023.

El equipo de Carlo Ancelotti no perdía en Primera División desde la sexta jornada de la pasada Liga, cuando caía en la sexta jornada en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Fue su única derrota en la competición doméstica en una campaña en la que solamente cayó en dos encuentros, el segundo ante el mismo rival y en el mismo escenario en la Copa del Rey.

EFE MADRID, 26/10/2024.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. durante el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el FC Barcelona, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

Desde la derrota liguera, el equipo de Ancelotti se proclamó campeón de LaLiga con una racha sin derrota a la que dieron forma 24 triunfos y 8 empates. Su dinámica sin perder la ha extendido el Real Madrid en la presente competición en la que ganó 7 partidos y cedió 3 empates lejos del Santiago Bernabéu, hasta recibir al Barcelona y ser goleado.

El Real Madrid fue derrotado en Liga 398 días después, tras un año, un mes y dos días sin perder. Es el segundo partido perdido por el equipo de Ancelotti en la temporada 2024-25 tras caer en la segunda jornada de la Liga de Campeones en su visita al Lille. En dos meses de competición ya ha salido derrotado en el mismo número de partidos que toda la pasada campaña.

ancelotti: "la primera parte me ha gustado"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo no va a "bajar los brazos" tras ser derrotado 0-4 en el clásico por el Barcelona en el Santiago Bernabéu, recordó que la última vez que se dio este resultado ganó Liga y 'Champions', y pidió que no se tire "todo a la basura" porque su equipo hizo cosas buenas hasta que encajó el primer gol.

EFE MADRID, 26/10/2024.- El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti (i) saluda a Hans-Dieter Flick, entrenador del FC Barcelona, previo al partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el FC Barcelona, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

"Ha sido igualado con empate, hemos tenido oportunidades, hemos podido marcar pero nos ha faltado acierto para tomar ventaja. Cuando ellos han marcado nos han hecho dos que nos ha quitado toda la energía. Con el 0-2 han tenido espacios, hemos arriesgado en el uno contra uno atrás y nos han generado muchas oportunidades", analizó.

"La primera parte me ha gustado pero estamos dolidos, es un momento duro y difícil. Agradezco a la afición el empuje hasta el minuto 90. Tenemos que seguir trabajando, no tenemos que tirar nada a la basura porque el equipo ha competido y ha sido un momento particular porque queríamos recuperar el partido. La temporada es muy larga, no tenemos que bajar los brazos y hay que aprender como hicimos la temporada pasada", añadió.