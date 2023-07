El gigantesco tatuaje de Pokémon de Nick Kyrgios en la espalda: sería ilegal en España

El tenista Nick Kyrgios nunca deja indiferente a nadie. Lo útlimo del tenista ha sido tatuarse la espalda completa con un collage de los personajes del videojuego 'Pokémon'. Gyarados, Blastoise, Dragonite, Mewtwo, Snorlax, Gengar y Charizard son solo algunos de los personajes con los que el australiano, muy aficionado a los tatuajes, se ha cubierto toda la espalda.

Se trata de un diseño de Alexi Bouras realizado en Los Ángeles, con hasta cinco especialistas trabajando al mismo tiempo sobre el cuerpo de Kyrgios. El jugador ha compartido el vídeo del proceso, que duró aproximadamente una hora, a través de sus redes sociales.

El tatuaje en la pierna de Mariano que sería ilegal en España El exfutbolista del Real Madrid ha dejado impregnada su piel de tinta de nuevo, esta vez en la pierna. Ha recurrido al método de tatuar con anestesia de Joaquín Ganga. 16 jun 2023 - 10:56

El tatuador, Ganga, es el especialista de Murcia que se ha asentado en Los Ángeles y se ha convertido en uno de los reyes del tatuaje en Estados Unidos y en el mundo. Su método para hacer grandes piezas en una sola sesión resulta muy atractivo para todos los que se quieren grabar la piel. Hemos visto a Mariano Díaz viajando hasta allí para hacerse la espalda y la pierna.

Se trata de una técnica para tatuar que en España no está permitida, consistente en anestesiar al cliente para hacerle grandes piezas de tatuaje en una sola sesión.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No es la primera vez que el tenista demuestra públicamente su afición por 'Pokémon'. Ya lo hizo mediante un tweet en 2016, tras perder en el Masters 1000 de Toronto ante Denis Shapovalov 7-6 (2), 3-6 y 6-3. “Honestamente, creo que he estado jugando más al Pokémon Go que al tenis”, reconocía el australiano por aquel entonces. Ahora, lleva su pasión al siguiente nivel con una llamativa colección de tatuajes que no pasa desapercibida.