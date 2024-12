El gesto de Guardiola a la grada del Liverpool cuando le cantaban "te van a echar mañana"

El gesto que protagonizó Pep Guardiola este domingo a la grada de Anfield durante el Liverpool - Manchester City es una de las noticias de la jornada 13 de la Premier League, en Inglaterra.

En el gran partido de la jornada, cuando el Liverpool ya se imponía por 2 goles a cero al City, parte de los aficionados locales se lanzaron a cantarle a Pep Guardiola "you’re getting sacked in the morning" ("te van a echar mañana"). Guardiola, respondió con una sonrisa sarcástica hacia la grada que tenía más cerca y haciendo el gesto del número seis.

Guardiola, con su respuesta, quería recordarles a los aficionados del Liverpool el número de títulos de Liga que él ha ganado dirigiendo al Manchester City.

También cabe que recordar que Guardiola tiene un 'pique' especial con el Liverpool desde un incedente que sucedió en Anfield en 2018, cuando los hinchas del Liverpool prepararon un recibimiento hostil al autobús del City, sobre el que arrojaron latas, vasos, bengalas y otros objetos. Desde aquel día, la rivalidad es más fuerte entre ambos clubes.

CORDONPRESS Pep Guardiola, con gesto de preocupación durante el Liverpool-Manchester City, en la Premier League

Con la derrota de este domingo por 2-0, el Manchester City suma un empate y seis derrotas en los últimos siete partidos. En lo que se refiere expresamente a la Premier League, el Manchester City acumula cuatro partidos perdidos consecutivos.

La última victoria del equipo se remonta al 26 de octubre, cuando venció en casa por 1-0 al Southampton.