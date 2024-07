El gesto de Arda Güler con el que respondió a los insultos de la afición de Austria

En la Eurocopa 2024, ha trascendido en las últimas horas en Turquía una imagen en la que el protagonista es Arda Güler durante el partido de octavos de final que enfrentó a los turcos frente a Austria.

Los hinchas más radicales de la afición austriaca estuvieron cantando, camino del estadio, "¿Quién coj... es Arda Güler?", mientras levantaban sus manos realizando el gesto de la peineta.

Los austriacos trasladaron después esos cánticos al interior del estadio, a lo que hay que sumar la lluvia de vasos de plástico y de líquidos que varios de los aficionados cercanos al córner tiraban sobre la estrella de la selección de Turquía cuando ejecutaba un saque de esquina.

Lluvia de objetos y bebidas sobre Arda Güler antes de efectuar un saque de esquina durante el Austria - Turquía, de octavos de final de la Eurocopa 2024. CORDONPRESS

El vídeo que se ha hecho viral es el de la jugada del 0-2: Arda Güler se dirige a la esquina del campo para sacar el córner, donde están esos ultras de la selección austriaca, que siguen provocando al delantero y tirándole de todo. En el vídeo se ve tanto una toma grabada desde la propia grada como lo que emitió la realización de televisión.

Güler saca el córner en el minuto 59 de partido y el balón lo remata Demiral para poner el 0-2 en el marcador. Y en la celebración del equipo turco, se ve cómo Güler se gira rápidamente hacia la grada y se lleva su mano derecha al oído.

Güler, clave para desactivar a Austria

La exquisita zurda de Arda Güler, su conexión con Merih Demiral y un paradón impresionante de Günok en el tiempo añadido, bastaron a Turquía para desactivar a la filosofal y metódica Austria, derrotada 1-2 a balón parado, con dos córneres envenenados lanzados por el jugador del Real Madrid rematados por su compañero y que sirvieron para citar al combinado de Vincenzo Montella para citarse con los Países Bajos en los cuartos de final de la Eurocopa.

No necesitó mucho más Turquía. Esa fue casi toda su propuesta para superar a un equipo que parecía destinado a hacer algo importante en el torneo. O por lo menos así lo anunció su técnico, Ralf Rangnick, que apostó en la víspera por alcanzar la final e incluso ganarla. No le faltaban argumentos, sus jugadores funcionan habitualmente como un reloj. Sin embargo, no contaban con Güler, un desatascador con su golpeo.

Güler se ha convertido en uno de los imprescindibles en el once de la Selección de Turquía en la Eurocopa de Alemania. Ha jugado los tres partidos de la fase de grupos y el de octavos de final, en los que ha sumado un gol y una asistencia.

Precisamente, el delantero del Real Madrid marcó un golazo en su debut en una Eurocopa frente a la selección de Georgia a la que Turquía ganó por 3-1.