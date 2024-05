Germán Burgos explica en COPE el curioso origen de su apodo: "Mono"

Germán 'Mono' Burgos fue futbolista entre finales de los años 90 y principios de los 2000. Con once temporadas como jugador profesional, el argentino pasó por las filas de Atlético de Madrid, River Plate, Mallorca y Ferro Carril Oeste. En España, se le recuerda principalmente por su paso como portero del conjunto colchonero, donde colgó los guantes en 2006.

En el mundo del fútbol se le conoce como 'Mono' Burgos y el exjugador explicó en Herrera en COPE este jueves el origen de su apodo. La curiosa y simple historia proviene de su primera etapa como profesional en Ferro Carril Oeste, donde su entrenador en aquel momento, Carlos Timoteo Griguol. "Me dijo: Tu eres grande como un mono", comentó entre risas.

Germán 'Mono' Burgos en Herrera en COPE.





"Yo me tomé el apodo genial. A mí en Mar de Plata me dicen 'cabezón'. Mis amigos me dicen 'cabeza' y es evidente el por qué", explicó 'Mono' Burgos bromeando en Herrera en COPE. "Los apodos se utilizan mucho en el fútbol para ganar tiempo porque no dices el nombre", añadió. Carlos Timoteo Griguol también pasó por el deporte español, cuando dirigió al Betis en la temporada 1999-2000.