La genial respuesta de Mikel Merino tras su doblete ante el Leicester: "Me olvidé de darle a mi mujer algo por San Valentín, así que esto va por ella"

Mikel Merino, autor de dos goles en la victoria del Arsenal, aseguró que se le había olvidado darle un regalo de San Valentín a su mujer, así que en su lugar le "regaló" esos dos tantos.

Merino entró en los últimos veinte minutos para jugar como delantero, ante la cantidad de bajas en ataque de los de Mikel Arteta.

"Mikel me dijo que tendría que entrar de delantero esta mañana. Hablamos de ello con los asistentes, pero era la primera vez en mi carrera que he jugado ahí. Me dijeron que aprovechara mis fortalezas y he podido ayudar con dos goles. Me olvidé de darle a mi mujer algo por San Valentín, así que esto va por ella. Creo que lo apreciará más que una rosa y algunas bombones", dijo el español a la cadena TNT Sports.

Sobre la posibilidad de seguir en esa posición en el futuro, Merino dijo que no lo ve muy probable. "Si te soy sincero, no lo creo. Al final es la primera vez que he marcado un doblete saliendo del banquillo como delantero".