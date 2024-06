La genial maniobra de los Lakers: Lebron y Bronnie, padre e hijo juntos pese a las críticas

Era la figura más mediática del Draft 2024 de la NBA, aunque para muchos expertos no tenga nivel para jugar en la competición. Sin embargo, jugará en los míticos Lakers tras ser seleccionado en el puesto 55. Y eso que apenas ha podido jugar esta temporada por un problema de corazón. Su nombre Bronny James, un escolta de 1'87 centímetros, más conocido por ser el hijo de LeBron James.

Y aquí viene lo curioso de la historia. King James siempre dijo que uno de sus sueños era llegar a coincidir en una cancha de la NBA con su hijo. Ahora, podrá hacerlo y encima como compañero. Algo que nunca ha sucedido hasta ahora en la historia de la competición. Con el movimiento los Lakers se garantizan la renovación de un LeBron que era agente libre y podía cambiar de aires. Una maniobra maestra.

Behind the call for pick No. 55 ?? pic.twitter.com/Dcn1nnwLlU