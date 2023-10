Gavi: "Cuando jugaba en categorías inferiores tenía muy mal perder, se me iba la cabeza"

Pablo Martín Páez Gaviria 'Gavi', ha concedido una entrevista en La Vanguardia, la primera larga como jugador del Barcelona, en la que repasa sus inicios en el mundo del fútbol, su llegada a la primera plantilla azulgrana y desvela quiénes son sus ídolos futbolísticos.

"Recuerdo que dos meses antes les dije a mis padres que no quería venir, que tenía miedo de encontrarme lo que fuera... Hoy les doy gracias a ellos, que fueron los primeros en tener claro que debían traerme aquí. Me daba miedo todo. Era muy pequeño y no quería salir del pueblo y separarme de mis amigos. Luego, el primer año en Barcelona viví en la calle Balmes con mis padres, pero les dije que se fueran tranquilos, que yo quería vivir en La Masia", explicó sobre su llegada a la Ciudad Condal procedente de la localidad hispalense de Villanueva y Los Palacios donde nació y se crió.

Ahora con 19 años es un futbolista importante para Xavi Hernández y el ganador del último Golden Boy. Gavi comparte centro del campo con jugadores como Gundogan, Pedri o De Jong sobre el que deja palabras de elogio: "A quien más admiro es a De Jong. Cuando se dijo que podía irse estaba cagado, menos mal que no se fue y sigue con nosotros".

"Yo por el Barça haría lo que fuese", afirma también un Gavi que cree que "más feliz que aquí no voy a estar en ningún sitio". Además, admite que le cuesta reconocerse cuando se ve en algún lance del juego: "a veces miro el partido repetido y pienso, ¡pero cómo se me ha ocurrido hacer eso!".

Por último, preguntado por la fama que tiene de jugador duro desde Madrid apunta que "fui consciente, pero estaba tranquilo. He mejorado respecto a las categorías inferiores. Os lo podría decir cualquier entrenador. Lo llevaba bastante bastante mal y lo pagaban compañeros míos en los entrenos. Se me iba la cabeza, tenía mal perder”.