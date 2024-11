Un futbolista del Zamora salva los muebles a David Broncano en 'La Revuelta': "¿Hay alguien famoso?"

Antonio Jesús Camacho Díaz, conocido futbolísticamente como Pito Camacho, jugador del Zamora, fue el invitado de 'excepción' en el programa 'La Revuelta', de Televisión Española, que presenta David Broncano.

Por el programa de David Broncano han pasado muchos deportistas, pero llama la atención que el invitado sea un jugador lesionado de un equipo de fútbol de Primera RFEF.

El Zamora CF jugó rápidamente sus cartas a la petición que el programa del ente público realizaba a través de sus redes sociales este lunes. Al parecer, tenían cerrada la presencia de un invitado que, finalmente, no podía asistir al programa.

El equipo de producción, pasada la una del mediodía, lanzaba este particular 'SOS': "ENTREVISTA A FAMOSO/A PARA HOY. Uno de los invitados que íbamos a entrevistar hoy no puede venir. Contamos con poco tiempo para encontrar reemplazo, ¿hay alguien que sea así famoso o famosa y quiera y pueda venir hoy? Si no te conoce nadie pero haces algo bien guapo también nos podría valer en un momento dado".

Dicho y hecho, el Zamora Club de Fútbol les hizo su particular propuesta, y el programa, en tan solo dos horas, ya tenía invitado.

LA 'FATAL' COMPARACIÓN CON MBAPPÉ

En el programa, revelaron el mensaje con el que el Zamora ofreció a su invitado: "Ofrecemos gratuitamente a Pito Camacho. Ahora está lesionado y no juega mucho, pero es muy gracioso y un jugón fuera del campo".

A Pito Camacho le compararon con Kylian Mbappé y bromearon con cualquier comparativa: desde el título de Copa Federación que ganó el delantero del Zamora con las decenas de títulos que tiene el actual futbolista del Real Madrid. Además, su valoración según el portal Transfermarkt está en 100.000 euros: "La verdad es que no tenía ni idea", confesaba el jugador.

"¿Te comparo con Mbappé?", le sugería Broncano. "Es que le voy a dejar mal", bromeaba el jugador.

"¿Tú crees que puedes estar en algo por delante de Mbappé?", le preguntó el presentador. "En algo... Va en el nombre", volvió a bromear Camacho.

Pese a su lesión, su intervención terminó realizando unos toques con un final extraño: con el jugador agujereando una de las paredes del plató sobre el escenario con un balón de fútbol.