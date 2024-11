El fútbol regresa a Valencia con un Levante-Elche que servirá de homenaje a todas las víctimas de la DANA

El fútbol profesional se retoma en València tras la dana con el duelo regional de este sábado entre el Levante y Elche, un encuentro cargado de emoción y al que los dos equipos llegan igualados y con la intención de colarse en los puestos de promoción de ascenso a Primera.

Tras las inundaciones del pasado 29 de octubre, el Levante interrumpió sus partidos y no juega desde el 27 de octubre, cuando se impuso en Granada por 1-2. Acumula, por lo tanto, diecinueve días sin competir y tiene dos partidos menos al haber aplazado sus dos últimos encuentros en LaLiga en Segunda División.

El encuentro estará marcado por el homenaje que el Levante ha preparado a las víctimas de la DANA. El club ha fletado autocares para aquellos abonados que se hayan visto afectados y, además, se guardará un minuto de silencio antes del inicio del mismo y en los prolegómenos del choque se realizarán distintos tributos a las víctimas.

PALABRAS DE JULIÁN CALERO

El entrenador del Levante, Julián Calero, animó a todo los levantinistas afectados por la DANA a ir al estadio Ciutat de València este sábado a ver en directo el partido ante el Elche y les recordó que si lo hacen “no están haciendo nada mal” y añadió que les podría servir para despejar “algo de barro” de sus cabezas.

“Entiendo a todo el mundo porque cada uno tiene su circunstancia particular. Lo que les digo es que si vienen al fútbol que no se sientan mal. Porque no están haciendo nada mal, están dando normalidad a su cerebro y están despejando algo de barro en sus cabezas. Tienen que ir poco a poco dejando que las cosas vuelvan a la normalidad sin olvidarnos de nada”, dijo en la rueda de prensa previa al choque.

“Creo que especialmente para ellos el fútbol será una buena terapia. No estoy habilitado para dar consejos, pero estamos para ayudarles y el levantinismo necesita estar juntos. Queremos darle una alegría a la gente, que se sientan orgullosos y que seamos capaces de quitarles el barro de la cabeza por unas horas”, agregó.

HOMENAJE DEL LEVANTE

El Ciutat de València lucirá los nombres de los municipios afectados por la DANA del pasado 29 de octubre y éstos permanecerán en las gradas del campo del Levante “en recuerdo y apoyo de todas las personas que han sufrido los efectos del devastador temporal”, según informaron fuentes del club valenciano.

Los nombres de todos los municipios afectados permanecerán en las gradas del campo del Levante al menos durante toda esta temporada para que "su presencia, su memoria y su recuerdo permanezcan en nosotros y estén presentes en cada encuentro que disputen los primeros equipos del Levante así como en todas y cada una de las acciones que se lleven a cabo en el Ciutat”, añadieron.

El Levante publicó un video en su cuenta en X en el que se ve cómo distintos operarios del club colocan las pancartas con los nombres de los municipios afectados en el anillo superior del estadio Ciutat de València.