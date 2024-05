De la Fuente, sobre Pedri: "Hay futbolistas por los que merece la pena apostar"

Luis de la Fuente, seleccionador de España, aseguró este jueves que Pedri, jugador del Barcelona, es un tipo de futbolista por el que "merece la pena apostar" y darles "oportunidades" porque tienen un talento especial con el que en cualquier momento puede destapar el tarro de las esencias y cambiar una mala racha por una muy buena. En una entrevista concedida a Movistar +, el seleccionador español analizó la actualidad del fútbol español, habló sobre nombres propios de la 'Roja' y desveló que hará una primera convocatoria con 29-30 futbolistas por si hay algún contratiempo en forma de lesiones.



Pedri, cuestionado esta temporada en la que ha estado mermado por las lesiones, parece que ha recuperado una parte de su mejor nivel. De hecho, la pasada jornada de LaLiga EA Sports marcó el primer doblete de su carrera al Rayo Vallecano. Para De la Fuente, es un jugador muy importante: "Soy un fan de Pedri y un valedor. Debutó conmigo en la sub 21 con 17 años y he apostado siempre por él cuando he tenido la oportunidad. Deseaba que Pedri se encontrar con Pedri, que cogiera la confianza de sentirse futbolista y con la capacidad y el talento que tiene. Es un tipo de futbolista que no falla nunca. Tiene las virtudes de antes y cómo nunca sabes donde están las rachas, cuándo empiezan o cuando terminan... Hay futbolistas por los que merece la pena apostar y darles oportunidades", dijo.

Pedri, con la nueva camiseta de España para la EURO24 | ADIDAS



"Eso no quiere decir que no tenga una competencia muy grande. No sabemos qué va a pasar este fin de semana y cómo lo vamos a ver. Si tiene la suerte de estar en la lista, a ver cómo le vemos en los próximos días. En las distancias cortas se tiene mejor percepción", declaró.



También quiso romper una lanza por Álvaro Morata, de quien dijo que merece que se han cometido "injusticias" con él. Para De la Fuente, el delantero del Atlético de Madrid es un ejemplo de compañero y de orgullo con los colores. "Y ante las injusticias, me revelo. Y digo que Morata es imprescindible. Se le ha pitado. En épocas pasadas, con Luis Enrique seleccionador, también tuvo que romper una lanza por él", recordó.



Además, explicó las razones por las que convocará el próximo lunes a 29 o a 30 futbolistas, cuatro o cinco más de los que tenía pensado en un inicio: "En un primer momento teníamos la idea de convocar a 26 jugadores, convocaremos en torno a 29-30, cuatro o cinco jugadores más, para las situaciones que se puedan generar esta jornada. Estarán conviviendo con nosotros todo el periodo que dura la concentración. La lista hay que darla el día 7 antes del partido que jugamos en Mallorca. Estaremos toda la semana conviviendo y después del partido se marcharían", explicó.

Luis de la Fuente durante una rueda de prensa.EFE



Otro de los nombres propios que analizó fue el de Yamine Lamal. Primero, dejó claro que la estrella de la selección es "el equipo" porque es así como se ganan los torneos. Y, después, dijo que si se le da ese peso a Yamine estarían todos "muy equivocados. La formación del futbolista dura hasta que te retiras. Con él hay que ser muy prudente. Cuando he estado con él, le digo que sea humilde. Los primeros que le alaban y le ponen en un pedestal, son los que en los momentos malos, que los tendrá, lo van a machacar. Que sea prudente, humilde y que el papel que le toca en el fútbol, pues hay que cuidar sus talentos. Pero poco le ayudamos si decimos que es un superdotado", señaló.



Además, habló sobre su contrato, que termina el 30 de junio, posiblemente todavía en medio de la Eurocopa. Tiene apalabrada su renovación con el presidente de la RFEF Pedro Rocha e informó de que se hará oficial y se anuncie antes de que empiece la concentración para la Eurocopa: "En el momento en el que se haga, siempre que una persona esté legitimada, totalmente lega. Cuando firme, si renuevo, cuando se haga, lo hará de la manera más legítima posible. Siempre será antes de que empiece la concentración", desveló.



Asimismo, habló sobre las sensaciones que ha vivido en el cargo con los últimos contratiempos que ha vivido la RFEF y declaró que espera poder dedicarse expresamente a temas futbolísticos: "Ha sido un año muy difícil. He tenido que atender situaciones que no me competían. Soy seleccionador nacional y lo mío es el fútbol. Tenía que haber atendido al fútbol este tiempo y rendir cuentas por los resultados. No ha sido agradable, no somos ajenos al ruido. Pero hemos demostrado una gran profesionalidad y hemos tenido que convivir con esto"



"Hemos hecho todo lo posible para que los jugadores estén cómodos. El director deportivo es importante porque tiene que estar cerca del seleccionador para que yo no tenga que lidiar con situaciones. Es importante. Tiene que haber una portavocia (Albert Luque fue destituido) de los temas institucionales y extradeportivos para yo centrarme en los temas deportivos. Debería centrarme sólo y exclusivamente en el fútbol. Atiendo y respondo a todas las preguntas. Hay situaciones que no son competencia mía. Soy un profesional y quiero que me dejen trabajar tranquilo", apuntó.



Preguntado por temas de actualidad, indicó que "ojalá" que el Real Madrid gane la Liga de Campeones, señaló ser un admirador de Ancelotti por su forma de gestionar vestuarios muy completos, alabó al técnico del Girona Míchel por quien tiene "predilección" y aplaudió el trabajo de Simeone en el Atlético de Madrid.



Y dijo claramente que a la hora de votar por el mejor jugador del mundo, siempre huye del "pensamiento único". el año pasado eligió a Julián Álvarez y dio pistas sobre a quién elegirá esta temporada: "A Bellingham no le conocían cuando le puse segundo. Ahora es un futbolista que me gusta especialmente. Su estilo me gusta. Creo que le votaría como número uno".



Para Isco y Gayá, fuera obligada de la convocatoria por lesión, también tuvo palabras: Isco tenía muchísimas posibilidades. Lo estaba haciendo muy bien. En marzo habría venido, pero estaba lesionado. Y ahora estaba en momento excepcional. Gayá también ha tenido una desgracia, le tienen que operar. Estaba en nuestros planes. La lectura positiva que tienen que sacar de todo esto es que esos son los momentos duros y por eso hay que darle importancia a los buenos. Tienen que salir más fuertes, humanos y más profesionales, que seguro que lo van a hacer".



Por último, manifestó estar "bastante tranquilo" antes de una Eurocopa que tiene ganas de que empiece y se refirió a las selecciones y jugadores que pueden ser favoritas y destacar. "España sería un favorito. Siempre hablo de estar en disposición de pelear por algo importante, por ganar la Eurocopa. Eso no quiere decir que la vaya a ganar. Es que es muy difícil. Quien no pone en valor a Italia, Portugal, Inglaterra, Croacia... España. Son diferentes selecciones. Quizá no tengamos individualidades tan grandes pero somos fuertes en equipo".



"Individualidades... Si no es Mbappé es Keane y si no es Cristiano. Todas las selecciones tienen grandísimos futbolistas. Mbappé especialmente. Francia tiene una delantera... son cuchillos con Dembélé, Barcola. Y Francia también tiene sus puntos débiles. Si nos cruzamos con ellos antes de la final o en la final, sería cuestión de atacarles", finalizó.