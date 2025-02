Francia humilla a Gales con una paliza histórica en París

Francia no tuvo piedad de Gales y firmó hasta 7 ensayos.

Six Nations

Francia pasó este viernes por encima de Gales (43-0) y ahondó la crisis de resultados y juego de los Dragones, que no pudieron resistir más de 18 minutos en el partido inaugural del Seis Naciones, disputado en el Stade de France de Saint-Denis.

Los del Gallo confirmaron, sin duda, que son uno de los favoritos, junto a Irlanda, para llevarse el torneo que comenzó este viernes y, apoyados en la calidad de todas sus líneas y, sobre todo, en su medio de melé, Antoine Dupont, no dieron opciones a los británicos.

Las ganas, la juventud y la historia de poco o de nada les valieron a los galeses en París, y sumaron su decimotercera derrota consecutiva. Los dirigidos por Warren Gatland, en 2024, se llevaron la Cuchara de Madera que 'premia' a la última de las seis selecciones.

El dominio inicial de Francia, que incluso llegó a pasar la línea de marca nada más comenzar el encuentro por medio de Dupont, dio paso a un leve control de Gales. Fue un breve espejismo. Dupont pateó el oval en el minuto 18 a su derecha para ganarle la espalda a los Dragones y propiciar el primer ensayo de Attissogbé. Ramos sumó la conversión para los locales. La primera marca de los galos hizo que los visitantes perdieran su sitio en defensa y el segundo ensayo les cayó en cinco minutos, en las manos de Bielle-Biarrey. 14-0 en el 23.

La expulsión por 10 minutos de Lloyd por un placaje alto, no hizo sino ahondar las diferencias. Y en el 34, el medio melé de Stade Toulasain, la estrella del rugby francés hoy en día, regaló el tercer ensayo de los del Gallo, de nuevo al ala Attissogbé.

Todavía tuvo tiempo Francia para sumar su cuarta marca antes del descanso. Esta vez por medio de Bielle-Biarrey en el 42 a la salida de una touche y posterior maul. La cuarta transformación de Ramos hizo que el 28-0 subiera al marcador. Los bleus, con cuatro ensayos, se fueron al vestuario ya con el bonus ofensivo en sus bolsillos.

Cordon Press Francia destrozó a Gales y se postula como gran favorita

En la quinta ocasión en la que cruzaron la marca contraria no fue mediante uno de sus alas, sino por el empuje de su delantera, en concreto de Marchand, y en esta ocasión Ramos no fue capaz de pasar el oval entre los tres palos. Gailleton sumó cinco puntos más en el 68, poco antes de que Ntamack viera la amarilla por cargar con el hombro y de que uno de los ataques más claro de los galeses finalizara con una pelea que no llegó a más en la zona de marca rival.

La revisión de la amarilla de Ntamack decretó que la carga había sido merecedora de roja, por lo que el apertura se podría perder el próximo choque frente a Inglaterra, en la segunda jornada en Londres. Alldritt, por último, logró el séptimo ensayo para el XV del Gallo, que avisa con su victoria que cualquiera de sus rivales tendrá que pelear mucho para doblegarlos y evitar que ganen el Seis Naciones de 2025.