Francia se ceba con Mbappé tras el enésimo fracaso del PSG en Europa

París entero esperaba que Mbappé, la estrella esquiva que les ha dado tanto y que se marchará a final de temporada, les diera el empuje definitivo hacia la final. El estratosférico atacante, que puja por ser el mejor del mundo, les debía una gesta antes de hacer las maletas o así lo contaba el imaginario colectivo de la capital francesa. Tras su mala actuación de la ida, tenía que aparecer en su último vuelo por el Parque de los Príncipes en Europa para recompensar a la que durante siete años ha sido su hinchada.

Pero Mbappé no apareció. En la estela de la que ha sido su temporada más irregular, aunque con unas estadísticas igual de impresionantes, el atacante se enmarañó en la red montada por el Borussia Dortmund y no fue capaz de romper el muro amarillo. Su cara al término simbolizaba bien su decepción, la de marcharse de su ciudad natal sin dejar en sus vitrinas el trofeo más deseado, reflejo de la que sufre toda una ciudad que apenas podía imaginarse que este no era su año en la Liga de Campeones.

La ilusión era inmensa en las orillas del Sena y pasaba en buena parte por las botas del jugador de 25 años que le ha dado tanto. De sus pies salió, al menos, un gol, bien de forma directa, bien en forma de asistencia, en 30 de los últimos 31 partidos del PSG en Europa. Pero volvió a quedar atrapado en el exceso de responsabilidad de las grandes ocasiones. Con Francia siempre ha dado la cara, para ejemplo su brutal final del Mundial con 3 goles, pero no así con su equipo.

El próximo domingo vivirá su último partido en el Parque de los Príncipes como local. Habrá que ver si es homenaje o abucheo, a la imagen de su carrera, que ha discurrido entre la admiración y las rencillas por tantas afrentas, tantos anuncios de que su futuro estaba lejos. De momento, en la prensa ha tomado el papel de villano y 'L'Équipe' no le perdona su bajo nivel en el partido más importante con el PSG de la temporada.





El diario parisino le puso un 2 en las notas del encuentro y fue muy duro en el análisis de su participación: “Su último partido con el París en la Champions League fue una pesadilla. Jugando en la banda izquierda, el delantero se mostró técnicamente frágil durante largos periodos. Dominado por Hummels en el uno contra uno, casi nunca superó al rival. Falló a bocajarro (36′) y tuvo la mala suerte de estrellar un balón en el larguero (86′). Al final, fueron sus centros los más peligrosos. Tan poco para un aspirante al Balón de Oro...”.

"El primero que tenía que marcar esta noche era yo", aseguró un Mbappé que en las tres semifinales y la final jugadas con el PSG solo ha marcado un gol. Fue ante la Juventus en 2017 y cuando los italianos mandaban en la eliminatoria por 4-0. En RMC se preguntan sobre su exigencia en los entrenamientos, sobre si realmente se preparó bien la eliminatoria y también si la gestión de Luis Enrique ha sido óptima con el crack de Bondy.