La final del Mundial 2026 se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York

Nueva York/Nueva Jersey acogerá al final del Mundial de 2026 que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, informó este domingo la FIFA. El MetLife Stadium de East Rutherford, el hogar de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, se impuso a las otras dos grandes aspirantes: Dallas con el AT&T Stadium de Arlington y Los Ángeles con el SoFi Stadium de Inglewood.

El Mundial de 2026 será el primero que se jugará con 48 selecciones en lugar de las habituales 32, lo que dará pie a un récord de 104 partidos en total. La FIFA desveló este domingo el calendario completo y la distribución por ciudades de este torneo que toma el relevo de Qatar 2022 y que terminará con la final del 19 de julio en Nueva York. El partido inaugural se celebrará el 11 de junio en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, el primer recinto en acoger tres Mundiales y también tres encuentros inaugurales de la gran cita del fútbol.

?? The #FIFAWorldCup trophy will be raised in New York New Jersey!#WeAre26pic.twitter.com/VIuAvYxOMV