Filtran el audio del VAR de la posible expulsión a De Paul en el derbi de Copa: "Si tiene tarjeta"

El canal de Twitch de Jijantes ha filtrado un nuevo audio de una conversación entre el árbitro de campo y el VAR que no deja en muy buen lugar a los colegiados. Se trata de una jugada en la prórroga del partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid que los rojiblancos se llevaron en el tiempo extra por 4-2.

En el minuto 99 de la primera parte de la prórroga Rodrigo De Paul propina un pisotón sin balón a Carvajal en el borde del área del Real Madrid en un intento por robar la pelota. La falta es clara y el argentino debería haber visto la segunda tarjeta amarilla y ser expulsado, de acuerdo con el reglamento. Sin embargo, Cuadra Fernández si señala la infracción, pero no le muestra la cartulina que habría dejado al Atlético de Madrid con un hombre menos.

En ese momento se produce la conversación entre el trencilla y la sala VAR en la que también interviene una de sus jueces de línea. En ella se puede apreciar como desde arriba le dicen que la falta era clara y hay una duda entre los árbitros sobre si De Paul ya tenía o no una cartulina amarilla previa. El audio lo ha dado a conocer el periodista Gerard Romero en su canal de Twitch de Jijantes.

Es cierto, que al tratarse de una jugada que debería haber sido castigada con amarilla el VAR no puede entrar en ella por lo que si Cuadra Fernández no lo ha sancionado previamente, como así ocurrió, no le pueden corregir para que saque la segunda amarilla a De Paul. La conversación es la siguiente:

"Cuidado, ojo. Tiene tarjeta. Abajo, se queja abajo. Le pisa, si si, le pisa. ¡Qué va a ser tarjeta si toca el balón claramente! Le pisa un poquito. De Paul no tiene tarjeta. De Paul si tiene. Ah si, es verdad. Ah no. Si, si, si tiene. Si tiene, si tiene, si tiene tarjeta. Se la he cantado antes, por agarrón, por sujetar".